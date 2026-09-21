موسی‌‌الرضا حاجی‌بگلو گفت: خون شهدای دانش‌آموز میناب نباید بی‌پاسخ بماند و این جنایت از مسیرهای حقوقی و قضایی و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دانش‌آموز و معلم این مدرسه، اظهار داشت: شهدای مظلوم مدرسه میناب با خون پاک خود نشان دادند که این نظام و انقلاب در مسیر آرمان‌های امام راحل و رهبر شهید، پایدار بوده و خواهد بود.

وی افزود: در مدرسه شجره طیبه جنایتی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خورد که جنایت جنگی بوده و در سطح بین‌المللی نیز پیگیری شده است. 

حاجی‌بگلو‌ ادامه داد: سکوت در برابر چنین جنایاتی نمی‌تواند ادامه داشته باشد، چرا که بی‌پاسخ ماندن آن می‌تواند زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی در دیگر نقاط جهان شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: خون شهدای دانش‌آموز میناب نباید بی‌پاسخ بماند و این جنایت از مسیرهای حقوقی و قضایی و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی پیگیری خواهد شد. پرونده عاملان این جنایت نیز تشکیل شده است و مردم ایران و همه دلسوزان انقلاب، خود را در برابر این شهدا مسئول می‌دانند.

حاجی‌بگلو، تأکید کرد: ما این جنایت جنگی را فراموش نخواهیم کرد و پیگیری حقوقی و بین‌المللی آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد. رسانه‌های داخلی و خارجی نیز که دغدغه عدالت دارند، باید صدای مظلومیت شهدای دانش‌آموز میناب و خانواده‌های آنان را به گوش جهانیان برسانند تا ابعاد این جنایت برای افکار عمومی جهان روشن شود.

وی در پایان گفت: امیدوارم بنده و همکارانم در شوراهای اسلامی شهر و روستا، مسیر شهدا را فراموش نکنیم و در مسیر آرمان‌های آنان تا تحقق پیروزی نهایی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ثابت‌قدم بمانیم.

برچسب ها: شورای عالی استانها ، میناب
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