رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: در حال حاضر نیاز ماهانه بخش گوشت گرم کشور در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برآورد می‌ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت:  با وجود شرایط جنگ و کاهش خروج دام از کشور در حوزه های دام خیز  مناطق جنوب غرب، غرب، شمال و شمال شرق کشور، عرضه افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته وی، قیمت  کنونی هر کیلو دام زنده سبک بره نر گوسفندی در محدوده ۶۸۰ هزار تومان، گوساله ۵۷۵ هزارتومان و گاومیش در محدوده ۵۰۰ هزار تومان است.

پوریان ادامه داد: با وجود انبوه دام های سال گذشته که باید کشتار یا از چرخه تولید خارج می شد، دکنون با افزایش جمعیت و وزن بالای دام هایی روبرو هستیم که به صورت گله ای وارد بازار می شود و تداوم این موضوع پرواربندی ها را با مشکل روبرو می کند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: در حال حاضر نیاز ماهانه بخش گوشت گرم کشور در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تن برآورد می‌ شود که ظرفیت‌ موجود در کشتارگاه ها اکنون حدود ۴۷ تا ۴۸ هزارتن است که انتظار می رود در پاییز این رقم به حجم ۵۵ تا ۶۰ هزارتن برسد.

به گفته وی، از زمان آغاز جنگ تحمیلی اخیر در اسفندماه سال گذشته تاکنون تولید داخلی توانسته بین ۹۵ تا ۹۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور را تامین کند که براین اساس واردات بسیار کاهش یافته است.

پوریان با بیان اینکه در پاییز نزدیک ۳.۵ تا ۴ میلیون راس دام سبک آماده کشتار خواهیم داشت، گفت: در بخش دام سبک با حجم بالای دام‌های آماده کشتار در فصل پاییز روبرو هستیم و در شرایط کنونی دامداران در حال آماده‌ سازی فضا برای پیک زایش پاییزه هستند انتظار می‌ رود شاهد افزایش عرضه باشیم که این امر در کاهش قیمت اثر گذار است.

 

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، بازار گوشت ، واردات گوشت
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