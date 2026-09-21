شرکت قطر انرژی با اشاره به تاثیر بحران تنگه هرمز بر فعالیت‌های این شرکت اعلام کرد که تولید گاز طبیعی مایع قطر در حال حاضر «بسیار اندک» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «ایندیپندنت» گزارش داد که سعد الکعبی، مدیرعامل شرکت «قطر انرژی» اعلام کرده است که بحران مربوط به تنگه هرمز ممکن است برخی از پروژه‌های توسعه‌ای این شرکت را به دلیل ناتوانی در انتقال تجهیزات حیاتی به قطر به تاخیر بیندازد.

او تاکید کرد که شرکت «قطر انرژی» در حال حاضر تنها مقدار «بسیار اندکی» گاز طبیعی مایع (LNG) تولید می‌کند. الکعبی همچنین در مجمع اقتصادی قطر در نیویورک گفت که قرار است فعالیت برخی از واحد‌های تولید LNG در چارچوب پروژه توسعه میدان گازی «نورث‌ایست» (North East) متعلق به قطر انرژی از سال ۲۰۲۷ آغاز شود و پروژه توسعه میدان «نورث» جنوبی نیز در سال ۲۰۲۸ تولید خود را آغاز خواهد کرد.

پس از آنکه درآمد‌های حاصل از گاز طبیعی تقریبا از بین رفت، قطر بزرگ‌ترین کسری فصلی بودجه خود در نزدیک به یک دهه گذشته را ثبت کرد، زیرا جنگ آمریکا علیه ایران عملا به بسته شدن تنگه هرمز منجر شد و وزارت دارایی قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور در سه‌ماهه دوم سال، با کسری بودجه ۲۱.۲ میلیارد ریالی (۵.۸ میلیارد دلار) مواجه شده است.

این رقم بالاترین کسری بودجه قطر از پایان سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود و تقریبا دو برابر کسری ۱۰.۳ میلیارد ریالی در دوره پیشین است.

منبع: المیادین

برچسب ها: گاز قطر ، گاز مایع ، تنگه هرمز
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