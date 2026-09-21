معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: عملکرد فدراسیون گلف در حوزه‌های مختلف قابل قبول است و امیدواریم در رویداد‌های پیش‌رو شاهد درخشش نمایندگان ایران باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، در حاشیه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف اظهار کرد: این مجمع بر اساس دستور جلسه و تشریفات مربوط برگزار شد و موارد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. خدا را شکر عملکرد فدراسیون گلف در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی قابل قبول بوده است.

وی افزود: امیدواریم فدراسیون بر اساس قول‌هایی که در این مجمع داده است، در رویدادهای پیش‌رو عملکردی فراتر از گذشته داشته باشد و شاهد درخشش نمایندگان گلف ایران در میادین بین‌المللی باشیم.

محمدیان با اشاره به حضور گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: در بخش مردان یک نماینده داریم و در بخش بانوان نیز حضور ورزشکاران ایرانی در ناگویا مورد توجه قرار گرفته است. حمایت ویژه وزیر ورزش و جوانان از توسعه ورزش بانوان نیز نشان می‌دهد که این حوزه برای وزارت ورزش اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ورزش بانوان فرصتی برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی است و می‌تواند توانمندی زنان ورزشکار ایرانی را به نمایش بگذارد. امیدواریم حمایت‌های انجام‌شده به نتایجی منجر شود که بتوانیم با افتخار از آن یاد کنیم.

وی درباره گزارش بازرس فدراسیون نیز گفت: بازرس فدراسیون بر اساس مأموریت خود گزارش مربوطه را ارائه کرد. در برخی بندها اختلاف نظر و ابهاماتی وجود داشت که رئیس فدراسیون توضیحات لازم را ارائه کرد و در برخی موارد این توضیحات قانع‌کننده بود.

محمدیان خاطرنشان کرد: برای رفع کامل ابهامات مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در جلسه‌ای با حضور دو معاونت مرتبط وزارت ورزش و جوانان بیشتر بررسی و برای آنها راهکار ارائه شود. عمده نکات مطرح‌شده نیز جنبه اداری داشت و امیدواریم این موارد در ادامه برطرف شود

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برچسب ها: گلف ، فریبا محمدیان
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