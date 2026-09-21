باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پروازها در بخشهایی از بریتانیا روز دوشنبه پس از بروز یک «مشکل فنی» در مرکز کنترل ترافیک هوایی ناتس در پرستویک اسکاتلند با تأخیر مواجه شدند.
ناتس اعلام کرد برای مدیریت میزان ترافیک هوایی و همزمان با بررسی مشکل توسط مهندسان، محدودیتهایی در پروازها اعمال شده است. این اختلال فرودگاههایی در اسکاتلند، ایرلند شمالی و شمال انگلیس را تحت تأثیر قرار داده است.
این سازمان اعلام کرد فرودگاههای جنوب منچستر بهطور کلی تحت تأثیر قرار نگرفتهاند، اما پروازهای عازم مناطق شمالی و پروازهای خروجی از فرودگاههای اسکاتلند با مقداری تأخیر روبهرو هستند.
ناتس تأکید کرد مشکل فنی جدید ارتباطی با اختلال اوایل ماه جاری ندارد. در پی اختلال هشتم سپتامبر که ناشی از نقص نرمافزاری در بخشی از سامانه اطلاعات پرواز ناتس بود، بیش از هزار پرواز لغو و اختلال گستردهای در شبکه هوایی بریتانیا ایجاد شد.
منبع: بریکینگ نیوز