باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری، در تعریف لجستیک معکوس اظهار داشت: لجستیک معکوس به فرایند بازگشت تجهیزات و مواد مستعمل به چرخه تولید از طریق تعمیر، بازسازی یا بازیافت گفته میشود که این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه ها، به حفظ منابع طبیعی وکاهش آلودگی محیط زیست کمک میکند.
او افزود: با توجه به اهمیت استقرار نظام مدیریت داراییهای فیزیکی در شرکتهای توزیع نیروی برق و دستیابی به مهمترین هدف آن که خلق بالاترین ارزش از داراییها با کمترین هزینه میباشد، در این راستا، شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به این مهم دست یافته است.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ در ادامه به برخی از دستاوردهای مهم کسب شده در زمینه لجستیک معکوس در شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل، ۲۴۷ دستگاه ترانسفورماتور، ۸ دستگاه اتوترانس و اتوبوستر، ۴۴ دستگاه کلیدهای فشار متوسط، ۲۱۵ دستگاه کلید و کنتاکتور تعمیر و ۱۰۲۱۰ متر انواع کابلهای فشار ضعیف بازیافت شدند که مجموع این فعالیت ها، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی را به همراه داشت.
زارع خفری، اجرای مدل «لجستیک معکوس» در مدیریت تجهیزات را گامی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت داراییهای موجود و تبدیل کالاهای راکد به منابع قابل استفاده عنوان و تصریح کرد: این رویکرد میتواند در بهبود مدیریت منابع، کاهش هدررفت تجهیزات و افزایش کارایی شبکه برق تاثیر بسزایی داشته باشد.
منبع: توزیع نیروی برق فارس