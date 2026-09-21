باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک شورای شهر و شهرداری صدرا با اشاره به اینکه استان فارس و شیراز به عنوان گهواره تمدنی فرهنگ و ادب به استقبال راه اندازی و استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه شهر بزرگ صدرا خواهد رفت، گفت: این تصمیم فرخنده، نه صرفاً گشایش یک دفتر اداری، بلکه روشن شدن چراغی تازه در این شهر فرهنگی و کوچه‌پس‌کوچه‌های هنرخیز آن خواهد شد.

او، بر ضرورت استقرار نمایندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس و انجمن‌های هنری در این شهر تأکید شد و گفت: یکی از محور‌های کلیدی در چشم‌انداز فعالیت این اداره جدید، توجه ویژه به مقوله هویت‌بخشی در کنار رویداد‌ها و فعالیت‌های هنری است و در این اداره تلاش خواهد شد با اجرای دقیق و هوشمندانه ضوابط و حمایت از اهالی فرهنگ و هنر، فضایی امن و پرنشاط برای خلق آثار فاخر فراهم شود.

رنجبر گفت: هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی شهر صدرا با راه اندازی اداره فرهنگ و ارشاد، خواهند توانست خانه امیدی پیدا کنند و گامی استراتژیک برای تسهیل روند اخذ مجوزها، ساماندهی گروه‌های هنری، برگزاری جشنواره‌های بومی و ایجاد کارگاه‌های آموزشی تخصصی در حوزه‌های فرهنگی و هنری؛ بپردارند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی اضافه کرد: شهر صدرا، فراتر از کالبد معماری و زیرساخت‌های فیزیکی، نیازمند یک روح فرهنگی اجتماعی است تا از حالت سکونتگاه‌های صرف به زیست‌بوم‌های پویا تبدیل شوند و انجمن‌های فرهنگی و هنری در این میان، نه تنها به عنوان نهاد‌های تفریحی بلکه به مثابه شریان‌های اصلی حیات اجتماعی عمل می‌کنند که هویت و معنا را به بافت‌های نوظهور آن می‌بخشند.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز در این جلسه رسمی صحن شورا که با حضور مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، اعضای شورای شهر و شهردار برگزار شد، بر ضرورت و فوریت استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهر تأکید کرد.

مهدی کشاورزی با اشاره به رشد جمعیتی و ظرفیت‌های ویژه شهر صدرا اظهار داشت: هدایت هدفمند برنامه‌های فرهنگی و هنری، حمایت همه‌جانبه از فعالان عرصه‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و هنری، و همچنین توسعه زیرساخت‌های متناسب با نیاز شهروندان، نیازمند ساماندهی، راهبری و انسجام است که این مهم با استقرار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر صدرا محقق خواهد شد.

او ارتقای شاخص‌های فرهنگی و هویت بخشی شهری را از اولویت‌های اساسی برشمرد و تصریح کرد: شتاب‌بخشی به فرآیند هویت‌بخشی و پاسخ به مطالبات فرهنگی شهروندان صدرا مستلزم هم‌افزایی متولیان تخصصی فرهنگ با مدیریت شهری است.

در همین راستا، مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر صدرا آمادگی کامل دارد تا در زمینه تأمین بستر‌ها و همکاری‌های لازم جهت استقرار این نهاد اثرگذار اقدام کند.

در پایان این جلسه، طرفین به تبادل نظر پیرامون راهکار‌های اجرایی، هم‌افزایی ظرفیت‌های مشترک و تسریع در روند پیگیری استقرار ساختار اداری و نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر صدرا پرداختند.