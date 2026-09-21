باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده که یکی از محورهای کلیدی نوسازی ناوگان حملونقل کشور در برنامه هفتم پیشرفت محسوب میشود، وارد فاز عملیاتی شد.
بر همین اساس از روز سهشنبه مورخ ۳۱ شهریورماه، امکان دسترسی متقاضیان به سامانه ثبت اسقاط خودروهای فرسوده فراهم شده و تمامی متقاضیان مشمول بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجاز هستند تا با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی، درخواستهای خود را جهت طی مراحل قانونی در سامانه بارگذاری کنند.
گفتنی است، بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش آلودگی هوا، مدیریت مصرف سوخت و نوسازی ناوگان فرسوده تصویب شده است و تسهیل شرایط اسقاط، از گامهای اساسی دولت در اجرای این قانون به شمار میرود. موضوع این بند واردات اتوبوس و کشنده جادهای است.
بند (پ) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده۵۹ –
پ – دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جادهای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از دهسال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
به متقاضیان توصیه میشود برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند ثبتنام، پیش از ورود به سامانه نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده، از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی خود مطابق با آییننامههای ابلاغی اطمینان حاصل نمایند.
منبع: مهر