باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید در نشست مدیران حوزه شهر‌های جدید با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گزارشی از آخرین وضعیت شهر‌های جدید ارائه داد.

ملکی گفت: در شهر‌های جدید مجموعا از ۸۲۷ هزار واحد که وزارت راه و شهرسازی ساخت آن را بر عهده گرفته است، نزدیک به ۱۴۲ هزار واحد به نهضت ملی مسکن اختصاص دارد، ساخت ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر تاکنون در شهر‌های جدید به پایان نرسیده است.

بودجه ۱۲.۴ همتی شرکت عمران شهر‌های جدید در سال ۱۴۰۵

وی درباره بودجه شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: در سال ۱۴۰۵، بودجه مصوب این شرکت ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان (۱۲/۴ همت) است که تمام برنامه شش ماه ابتدای سال در بخش‌های نقد و تهاتر تحقق پیدا کرده، در بخش‌های منابع ملی دولت ۵/۷ همت، صندوق ملی مسکن ۱/۳ همت (به زیرساخت‌ها در بخش نهضت ملی مسکن اختصاص یافت) و منابع عمومی دولت هم حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم.

تحقق ۱۰۸ درصدی بودجه شرکت عمران در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره وضعیت سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در سال گذشته میزان تحقق بودجه ۱۰۸ درصد بوده که ۱۱.۸ همت بودجه مصوب شده بود و عملکرد ۱۲/۸ همت بوده است.

وی تصریح کرد: در منابع داخلی (منابع ملی دولت) ۹/۵ هم به صورت نقد و هم به صورت تهاتر درآمد داشتیم، ۲.۸ همت معادل ۹۰ درصد منابع صندوق ملی مسکن به شهر جدید پردیس اختصاص یافت، ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت نیز به متروی شهری دو پروژه بهارستان و گلبهار اختصاص پیدا کرد.

ملکی با اعلام اینکه میزان تحقق بودجه شرکت عمران شهر‌های جدید در سال ۱۴۰۳، ۸۷ درصد بوده، بیان کرد: بودجه مصوب این شرکت برای سال ۱۴۰۳، ۹.۵ همت بوده که ۸/۳ همت تحقق پیدا کرده، از این رقم ۵ همت مربوط به ۶ ماهه دوم سال بوده است.

وی با اشاره به تحقق حدود ۱۰۰ درصدی بودجه شرکت عمران شهر‌های جدید در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۲ بخش کمتری از بودجه محقق شده، در سال ۱۴۰۳ میزان ۸ همت از بودجه تحقق پیدا کرده، در سال ۱۴۰۴ عملکرد بیش از بودجه مصوب بوده و در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ طبق برنامه فعالیت کردیم و در برخی موارد از برنامه پیشی گرفتیم.

اجرای ۱۸۹ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۶ همت

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره موضوع سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: در بخش پروژه‌های مشارکت در دست احداث، ۱۸۹ پروژه به ارزش ۱۶ همت در دست اجراست که در این پروژه‌ها ۱۶ هزار واحد مسکونی و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری تعریف شده که در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز ۳۳ پروژه روبنایی در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، درمانی، آموزشی و فضای سبز تعریف شده است.

وی با بیان اینکه از محل مولدسازی رفع موانع حقوقی در سال گذشته توانستیم ۸ همت از این منابع را در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پروژه‌های سرمایه‌گذاری تزریق کنیم، افزود: همچنین ۱۳۹ پروژه در ۱۹ شهر به عنوان بسته‌های آماده فراخوان سازماندهی شده، شهر آلاگل نیز در بخش سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

۸ بسته سرمایه‌گذاری برای توسعه مزارع خورشیدی

ملکی درباره مولدسازی و برنامه‌های برای رفع ناترازی انرژی گفت: ۸ بسته برای سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی مزرعه خورشیدی در قالب اجاره‌داری یا مصوبه و دستورالعمل هیأت دولت و واگذاری اراضی در حریم شهر‌ها در نظر گرفته شده تا بخشی از انرژی مورد نیاز شهر و حوزه اقتصادی آن را تأمین کند، همچنین انرژی وارد مدار شبکه سراسری شود.

برنامه شرکت عمران برای افزایش بودجه به ۱۹ همت

وی با اعلام اینکه شرکت عمران شهر‌های جدید به دنبال اصلاح بودجه و ارتقای آن به ۱۹ همت است، اظهار کرد: در دو سرفصل استیجار و دهک‌ها در مجموع به دنبال ۶.۵ همت هستیم تا بودجه را از ۱۲ همت به ۱۹ همت ارتقا دهیم و استفاده از ظرفیت مولدسازی و تهاتر را در این دو بخش تقویت کنیم.

اختصاص ۵.۱ همت برای رفع مشکلات پردیس، پرند و مهستان

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره منابع مالی صندوق ملی مسکن بیان کرد: در دو سال گذشته حدود ۵/۱ همت به دستور مقام عالی وزارت از صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات پردیس، پرند و مهستان اختصاص پیدا کرده که ۹۰ درصد آن در پردیس هزینه شده و باعث بهره‌برداری از ۹ هزار واحد مسکونی در این شهر شده است.

اعتبار جدید برای متروی گلبهار و بهارستان

وی درباره اعتبارات تملک دارایی تصریح کرد: در این بخش دو پروژه فعال قطار شهری گلبهار به مشهد و اصفهان به بهارستان وجود دارد که در مجموع طی دو سال گذشته نزدیک یک همت اعتبار مصوب تملک داشتند که با افزوده شدن ظرفیت جدید، اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهارستان و معادل همین رقم نیز اعتبار جدید برای گلبهار در نظر گرفته شد.

ملکی افزود: موضوع هماهنگی موافقت اصولی در این زمینه صادر شد و بانک‌های ملت و ملی نیز اعتبارات مورد نیاز در این زمینه را اختصاص می‌دهند.

سهم ۱۴۲ هزار واحدی شهر‌های جدید از نهضت ملی مسکن

وی در زمینه نهضت ملی مسکن گفت: در مجموع در شهر‌های جدید نزدیک ۱۴۲ هزار واحد از ۸۲۷ هزار واحد وزارت راه و شهرسازی به نهضت ملی مسکن اختصاص دارد که معادل بیش از حدود ۱۸ درصد از کل تعهدات وزارت راه در شهر‌های جدید است.

کاهش پروژه‌های کم‌پیشرفت و افزایش واحد‌های بالای ۵۰ درصد

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با بیان اینکه در شهریور سال ۱۴۰۳، ۱۶۲ هزار پروژه تعریف شده داشتیم که پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ هزار پروژه زیر ۱۰ درصد بود، تصریح کرد: همچنین از ۱۶۲ هزار پروژه، حدود ۱۰۵ هزار پروژه کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که سهم ۶۵ درصدی از کل پروژه‌ها را به خود اختصاص می‌دادند.

وی با بیان اینکه اکنون تنها ۵۰ هزار واحد در شهر‌های جدید کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: در شهریور ۱۴۰۳، تنها ۱۳ درصد پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند که امروز این رقم به ۴۳ درصد رسیده و تعداد این پروژه‌ها از ۲۱ هزار به ۶۱ هزار واحد افزایش یافته است.

افزایش پروژه‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت به بیش از ۴۵ هزار واحد

ملکی درباره وضعیت پروژه‌های بیش از ۶۰ درصد اظهار کرد: تعداد پروژه‌های بالای ۶۰ درصد از ۱۳ هزار و ۷۲۵ واحد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ هزار و ۷۶۹ واحد رسیده، همچنین ۲۶ هزار و ۷۲۵ واحد بالای ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در دهه فجر افتتاح خواهند شد و تاکنون حدود ۷ هزار واحد از ۱۴۲ هزار واحد مسکن در شهر‌های جدید تحویل متقاضیان شده است.

صدور پروانه ساختمانی برای بیش از ۱۴۰ هزار واحد

وی درباره وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در شهریور ۱۴۰۳ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده حدود ۸۹ هزار و ۳۹۷ واحد بوده که حدود ۵۱ هزار واحد پروانه ساختمانی نداشتند و اکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی هستند.

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با ۱۱ بانک

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره میزان قرارداد‌های مشارکت مدنی بیان کرد: در شهریور ۱۴۰۳، در مجموع ۷۶ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی با بانک‌ها بودند که اکنون با ۱۱ بانک قرارداد تنظیم شده و بانک مسکن در رتبه اول و بانک ملت در جایگاه دوم قرار دارند.

وی افزود: در این مدت نیز برای ۴۷ هزار و ۶۸ واحد قرارداد مشارکت مدنی صادر شده که حدود ۱۷ هزار واحد هنوز قرارداد مشارکت مدنی ندارند که بخشی از این واحد‌ها در پرند و بخشی دیگر در مهستان است و ۴ هزار و ۳۱۵ واحد در قالب ۱۸ پروژه به مهستان اختصاص دارد که پروژه‌های تبدیلی مسکن مهر به نهضت ملی مسکن است.

رشد ۵۲ همتی آورده پروژه‌های نهضت ملی مسکن

ملکی با اشاره به توافقات بانکی در زمینه تسهیلات این واحد‌ها اظهار کرد: از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۳ با احتساب آورده متقاضی و نظام بانکی، مجموع آورده ۳۸ همت بود که اکنون این رقم به ۹۰ همت رسیده و ۵۲ همت افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نهضت ملی تزریق شده، تصریح کرد: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به طور متوسط از ۱۷/۸ درصد به ۴۳ درصد رسیده که حدود ۲۶ هزار واحد، پیشرفت حدود ۸۲ درصدی دارند.

انجام ۱۱۳ هزار فونداسیون و افتتاح بیش از ۷ هزار واحد

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، در طی دو سال گذشته نزدیک به ۱۱۳ هزار فونداسیون، حدود ۴۷ هزار واحد اسکلت و سقف، ۳۵ هزار واحد سفت‌کاری، ۱۸ هزار واحد نازک‌کاری انجام شده که ۷ هزار و ۳۳ واحد نیز افتتاح شده است.

تأمین زمین برای ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد قانون جوانی جمعیت

وی درباره آخرین وضعیت مسکن‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت بیان کرد: در مجموع تعداد متقاضیان ثبت شده در شهر‌های جدید مربوط به این قانون ۲۰ هزار و ۲۵۲ نفر هستند، تأمین زمین برای ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد انجام شده، همچنین ۵ هزار و ۷۴۶ واحد تخصیص صورت گرفته و تعداد پروژه‌های آماده‌سازی شده که منجر به صدور قرارداد شده ۵ هزار و ۵۳ متقاضی است.

ملکی با اشاره به تعداد ۸۶۲ پروژه مربوط به آماده‌سازی در سال ۱۴۰۳ گفت: این تعداد برای امسال به بیش از ۵ هزار واحد رسیده که جهش خوبی در این زمینه صورت گرفته و سعی کردیم در تمام واگذاری‌ها موضوع آماده‌سازی و ایجاد فرایند ساخت و ساز توسط متقاضیان نیز فراهم شود.

تعیین تکلیف ۲۲ هزار واحد مسکن مهر رهاشده

وی درباره مسکن مهر اظهار کرد: در ۶ شهر جدید که مسکن مهر رها شده وجود داشت، در مجموع ۲۲ هزار واحد از بانک‌ها خریداری شد و تمام تسهیلات مربوطه را با بانک و سازنده تسویه کردیم که نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان سال گذشته با بانک مسکن تهاتر انجام شد که ارزش روز آن معادل ۲.۷ همت است.

فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای شهر‌های رامین و شیرین‌شهر

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره اقدامات انجام شده برای دو شهر جدید رامین و شیرین‌شهر گفت: برای جذب سرمایه‌گذار جدید و واگذاری پروژه‌ها در این دو شهر فراخوان داده شد.

نیاز به ظرفیت ۱۵ همتی برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار

وی بیان کرد: از مجموع ۱۴۲ هزار واحد در دست اجرا، ۳۷ هزار و ۴۷۲ متقاضی جزء دهک‌های یک تا چهار هستند که باید یک ظرفیت ۱۵ همتی با امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان فراهم کنیم.

کارسازی ۱/۲ همت برای ۳ هزار و ۱۱۴ پروژه

ملکی با اعلام اینکه اکنون ۷ هزار پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: از این رقم تاکنون برای ۳ هزار و ۱۱۴ پروژه از متقاضی تعهد دریافت و به بانک معرفی شده که املاک به پیمانکاران منتقل شده، ۱.۲ همت نیز برای ۳ هزار و ۱۱۴ کارسازی در امسال انجام شده است.

باقی‌ماندن ۲۶ هزار واحد مسکن مهر در شهر‌های جدید

وی درباره آخرین وضعیت مسکن مهر اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۳۵ هزار مسکن مهر باقی‌مانده در ۸ شهر داشتیم که بیشترین تعداد از این مساکن مربوط به شهر جدید پردیس است که پروژه‌ها در این زمینه از نظر ساخت، سطح‌بندی و پروژه‌ها به ۴۰ درصد، ۴۰ تا ۷۰ درصد و بالای ۷۰ درصد تقسیم شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید افزود: ۲۶ هزار و ۱۹۴ واحد مسکن مهر تاکنون در شهر‌های جدید باقی مانده که ۱۶ هزار واحد در حوزه ساخت و ۹ هزار و ۹۰۰ واحد در بخش رفع نقص است که برای اتمام این پروژه‌ها نیاز به ۲۷ همت داریم که باید از محل مولدسازی و دارایی شهر‌های جدید تأمین منابع صورت بگیرد.