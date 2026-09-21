سه رسانه آمریکایی قصد دارند علیه دونالد ترامپ شکایت کنند و خواستار لغو ممنوعیت ورود خبرنگاران خود به کاخ سفید شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو، که پیش‌تر با نام ام‌اس‌ان‌بی‌سی فعالیت می‌کرد و پولیتیکو قرار است روز دوشنبه از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شکایت کنند. این سه رسانه می‌خواهند ممنوعیت دسترسی خود به کاخ سفید را لغو کنند. انتظار می‌رود این شکایت در دادگاه منطقه‌ای آمریکا در واشنگتن ثبت شود.

در متن شکایت آمده است: «قانون اساسی از آزادی و حقوق مالکیتی سازمان‌های خبری و خبرنگاران کاخ سفید در ارتباط با کارت‌های خبرنگاری و دسترسی‌ای که این کارت‌ها برای پوشش فعالیت‌های کاخ سفید فراهم می‌کنند، به نفع عموم مردم حمایت می‌کند.»

این رسانه‌ها همچنین قرار است استدلال کنند که ممنوعیت اعمال‌شده، حقوق آنها بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و دسترسی آنها را بدون اطلاع قبلی و طی مراحل قانونی مناسب لغو کرده است.

ترامپ روز جمعه گفت این ممنوعیت در واکنش به آنچه او «مجموعه‌ای از گزارش‌ها» از سوی این سه رسانه خواند، اعمال شده است. او این رسانه‌ها را به انتشار «داستان‌های ساختگی»، «اخبار جعلی» و «دروغ» متهم کرد و هشدار داد که رسانه‌های دیگری نیز ممکن است با محدودیت‌های مشابه روبه‌رو شوند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، رسانه های آمریکا
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