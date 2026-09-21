باشگاه خبرنگاران جوان - انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور رؤسای تمامی ۷۷ اتحادیه صنفی شیراز و با بهره‌گیری از سامانه تمام‌الکترونیکی برگزار شد که در پایان، حجت جوانمردی با کسب ۶۸ رأی بالاترین میزان آرای مأخوذه را به خود اختصاص داد.

بر اساس شمارش مکانیزه آرا، در بخش صنوف تولیدی و توزیعی افراد زیر به‌عنوان اعضای اصلی هیأت رئیسه برای یک دوره چهارساله انتخاب شدند:

۱. حجت جوانمردی با ۶۸ رأی

۲. امین رحیمی با ۶۰ رأی (صنف تولیدی)

۳. پیمان عماد با ۵۳ رأی (صنف توزیعی)

۴. محمدحسین قنبری با ۴۱ رأی (صنف تولیدی - توزیعی)

۵. حسین آوند با ۴۰ رأی (صنف تولیدی)

همچنین محمدصادق مروجی و محمدرضا کیانفر نیز به ترتیب آرا به‌عنوان اعضای علی‌البدل این تشکل صنفی برگزیده شدند.

شفافیت حداکثری در برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در حاشیه این رویداد، با اشاره به پیشگامی شیراز در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انتخاباتی، اظهار داشت: طی یک سال گذشته، انتخابات ۶۷ اتحادیه از مجموع ۷۷ اتحادیه فعال شیراز با مشارکت حدود ۲۸ هزار نفر از فعالان صنفی با موفقیت انجام شد و امروز نیز سرانجام هیأت رئیسه اتاق اصناف با مشارکت صددرصدی رؤسای اتحادیه‌ها شکل گرفت.

کریم مجرب با بیان اینکه ساختار هیأت رئیسه متشکل از دو عضو توزیعی، دو عضو تولیدی و یک نفر با بالاترین رأی شناور است، افزود: فرآیند رأی‌گیری با کارت‌های هوشمند و ثبت ماشینی آرا در کسری از ثانیه و بدون دخالت دست انجام شد و در کنار آن، ثبت نسخه فیزیکی در صندوق آرا نیز امکان راستی‌آزمایی سنتی را فراهم کرد تا ضریب خطای انسانی به صفر برسد و بتوان آن را از سالم‌ترین و شفاف‌ترین انتخابات‌های صنفی کشور برشمرد.

اصناف؛ ستون فقرات اقتصادی و لنگرگاه آرامش بازار

مدیرکل صمت فارس با تأکید بر اینکه اتاق اصناف صرفاً یک نهاد فروشگاهی نیست بلکه ستون فقرات اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار می‌رود، تصریح کرد: اصناف فراتر از وظایف ذاتی خود، در حوزه مهارت‌آموزی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و حتی تأمین مالی و فروش اقساطی کالا در روزهای سخت کنار مردم ایستاده‌اند.

او با یادآوری نقش کلیدی بازاریان در بحران‌های اقتصادی و خنثی‌سازی عملیات روانی معاندین خاطرنشان کرد: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه به دنبال القای قحطی و ناامنی در بازار بودند، بازاریان و فعالان عمده‌فروشی شیراز با اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای و واردات به‌موقع از کشورهایی چون هند، پاکستان، عراق و حوزه خلیج فارس، انبارهای استان را از کالاهای اساسی اشباع کردند؛ به‌گونه‌ای که ثبات قیمت و وفور کالا حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی حفظ شد.

گفتنی است ترکیب نهایی سمت‌ها (شامل رئیس، نواب رئیس، دبیر و خزانه‌دار اتاق اصناف شیراز) در نخستین نشست داخلی منتخبان هیأت رئیسه مشخص خواهد شد.

منبع: اتاق اصناف فارس