باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را می‌توان یکی از رویکرد‌های مهم برای افزایش شفافیت در فرآیند تخصیص و مصرف منابع مالیاتی دانست؛ زیرا در این سازوکار، مالیات پرداخت‌شده از یک منبع صرفاً درآمدی برای دولت فراتر رفته و به منابعی برای تأمین مالی پروژه‌های مشخص و قابل مشاهده تبدیل می‌شود. این رویکرد با ایجاد ارتباط میان مالیات پرداختی و محل هزینه‌کرد آن، امکان مشاهده آثار ملموس درآمد‌های مالیاتی در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تخصیص هدفمندتر منابع محدود بودجه‌ای منجر شود. در واقع، هرچه مسیر حرکت منابع از زمان وصول مالیات تا مرحله تأمین مالی پروژه‌ها شفاف‌تر باشد، امکان ارزیابی عملکرد و نظارت عمومی بر نحوه مصرف این منابع نیز افزایش پیدا می‌کند.

اهمیت این طرح زمانی بیشتر نمایان می‌شود که انتخاب پروژه‌ها با توجه به نیاز‌های واقعی مناطق و اولویت‌های توسعه‌ای صورت گیرد. در سال ۱۴۰۵، بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان از سوی مؤدیان در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تأمین مالی و اتمام بیش از ۱۲۰ پروژه زیرساختی در حوزه ورزش و جوانان اختصاص داده شده است؛ پروژه‌هایی از جمله ساخت ورزشگاه، سالن‌های ورزشی و فرهنگسراها. این میزان مشارکت نشان می‌دهد که در کنار منابع عمومی بودجه، ظرفیت قابل توجهی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت زیرساخت‌های رفاهی و شهری وجود دارد و مؤدیان نیز می‌توانند در جهت‌دهی به محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود نقش داشته باشند. از این منظر، مالیات پرداختی مستقیماً با پروژه‌هایی پیوند می‌خورد که نتیجه آن برای شهروندان قابل مشاهده و ارزیابی است.

براساس این گزارش پیش از این هم سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص طرح نشان دار کردن مالیات اعلام کرده بود که در طرح نشان دار کردن مالیات منابع قابل توجهی به حوزه ورزش اختصاص یافته است. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در طرح نشان دار کردن مالیات در سال جاری، ۱۲۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال برای حوزه ورزش و جوانان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی بیشتر از جانب وزارت ورزش و دستگاه های ذینفع در خصوص طرح نشان دار کردن مالیات می تواند زمینه مناسبت تری برای جلب مشارکت های مردمی برای تامین اعتبار پروژه های ورزشی فراهم کند.

در همین رابطه حسینی‌کیا با اشاره به سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها همزمان با شروع سال سوم دولت چهاردهم گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها که طی سال‌های اخیر توسط وزارت اقتصاد با محوریت سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، اقدام مثبتی است. در این سازوکار، مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها رقم می‌خورد که امر مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش پروژه‌های تعریف شده در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و بالا بردن مبلغی که نشان‌دار می‌شود، مثبت است. این طرح به افزایش شفافیت می‌انجامد و اعتماد مردم را به روند‌های مالیاتی کشور افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأمین مالی ۱۷۲ پروژه با اعتباری بیش از ۱.۵ همت در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بخش ورزش و جوانان و تخصیص بیش از ۱.۷ همت برای ۱۲۳ پروژه در سال ۱۴۰۵ در راستای افزایش پروژه‌های این حوزه بسیار اقدام مثبت ارزیابی می‌شود. به کار افتادن مبالغ در حوزه ورزش و جوانان نشان‌دهنده توجه به این موضوع زیربنایی و مهم است.

وی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۵، بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان توسط مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تامین مالی و اتمام بیش از ۱۲۰ پروژه زیرساختی در حوزه ورزش و جوانان نظیر ساخت ورزشگاه، سالن ورزشی و همچنین فرهنگسرا‌ها در نظر گرفته شده است که نشان از توجه ویژه مردم در توسعه زیرساخت‌های رفاهی شهری دارد.

گفتنی است استمرار و توسعه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و ارتقای بهره‌وری در مصرف منابع عمومی کمک کند. وقتی مشخص باشد منابع مالیاتی برای چه پروژه‌ای اختصاص یافته، چه میزان اعتبار به آن تخصیص داده شده و پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد، زمینه برای نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از انحراف منابع نیز بیشتر می‌شود. چنین رویکردی در بلندمدت می‌تواند فرهنگ پرداخت مالیات را از یک رابطه صرفاً درآمدی میان مؤدی و دولت به یک مشارکت اقتصادی و اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌های کشور تبدیل کند؛ مشارکتی که نمونه اختصاص بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان برای بیش از ۱۲۰ پروژه ورزشی و فرهنگی در سال ۱۴۰۵، یکی از نمود‌های آن است.