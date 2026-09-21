باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مباشری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله (ع) شیراز از تدوین و اجرای مجموعهای از ویژهبرنامههای فرهنگی، تبیینی و اجتماعی همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: محور بنیادین این برنامهها، تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهیدان، بازخوانی دلاورمردیهای رزمندگان اسلام، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و انتقال هوشمندانه پیام و دستاوردهای هشت سال پایداری به نسل جوان است.
او با اشاره به رویدادهای شاخص این ایام اظهار داشت: یادواره استانی سردار شهید «ابراهیم مرتضینسب» در پنجم مهرماه برگزار میشود و میدان معلم شیراز نیز به مدت دو شب میزبان رویداد تبیینی و نمایشی «روایت ماندگار» خواهد بود.
مباشری در تشریح اقدامات تجلیلی و خیرخواهانه این ناحیه افزود: غبارروبی و گلافشانی قبور مطهر شهدا، برپایی شب شعر و خاطرهگویی دفاع مقدس، دیدارهای مستمر با خانوادههای شهدا و همچنین فراهمسازی مقدمات آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از اولویتهای مهم پیشبینیشده در این هفته به شمار میرود.
فرمانده سپاه ثارالله (ع) شیراز پیوند با نسل نو را دغدغه اصلی این مجموعه دانست و تصریح کرد: نمایشگاههای هفته دفاع مقدس با حضور راویان مجرب برپا میشود تا فداکاریها و ناگفتههای هشت سال جنگ تحمیلی با زبانی قابلدرک برای عموم جامعه و بهویژه نسل نوجوان و جوان (نسل زد) به تصویر کشیده شود؛ ضمن اینکه نواختن زنگ ایثار در مدارس نیز بستر آشنایی دانشآموزان با الگوهای فداکاری را مهیا میسازد.
مباشری همچنین به برنامههای میدانی و تبیینی اشاره کرد و گفت: زیارت مزار شهدای عملیات رمضان همراه با روایتگری، اجرای طرح ابتکاری «هر پایگاه، یک خانواده» در راستای تجلیل میدانی از جانبازان و ایثارگران، برپایی نشستهای روشنگری در سطح حوزهها، مسابقات سراسری قرآن، برپایی نمایشگاههای کتاب و صنایعدستی و غرفههای فرهنگی با محوریت شهدا از دیگر فعالیتهای این ایام است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای هدفمند این سلسلهبرنامهها بتواند گامی مؤثر در مسیر تعمیق فرهنگ ایثار، تقویت روحیه پایداری ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی بردارد.
منبع: سپاه ثارالله شیراز