باشگاه خبرنگاران جوان - محمد گلزاری روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران خراسانشمالی اظهار کرد: شرایط امروز کشور ایجاب میکند همگرایی و انسجام به بالاترین حد ممکن برسد و همه برای پایداری کشور در کنار یکدیگر باشند.
وی افزود: در عین حال، استقلال ذات رسانه است و همین موضوع موجب میشود مرز باریکی میان استقلال رسانه و همگرایی وجود داشته باشد که باید به درستی حفظ شود.
نقد مسئولان به معنای دشمنی با دولت نیست
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر ضرورت پذیرش نقد رسانهها گفت: رسانهای که از مسئولان انتقاد میکند، لزوماً رسانه دشمن نیست و نباید آن را در سمت مخالفان سرسخت قرار داد.
گلزاری ادامه داد: از سوی دیگر، رسانهای که از دولت دفاع میکند نیز نباید مجیزگو خطاب شود و باید میان فعالیت حرفهای رسانهها و جریانهای فیکنیوز تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: مدیران نباید به فیکنیوزها باج بدهند؛ چرا که اگر چند بار در برابر این جریانها کوتاه بیاییم، فیکنیوزها و باجنیوزها به این رویه ادامه خواهند داد، اما اگر مدیران تسلیم فشار آنها نشوند، این جریانها به تدریج کنار میروند.
پاسخگویی به رسانهها باید به تعامل تبدیل شود
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت: اگر رسانهای درباره عملکرد یک مدیر مطلب انتقادی منتشر کرد، نباید مدیر در پاسخ، متنهای طولانی و اداری منتشر کند، بلکه چنین موقعیتی میتواند فرصتی برای تعامل و گفتوگو با رسانه باشد.
گلزاری افزود: مدیران باید از ظرفیت رسانهها برای توضیح عملکرد دستگاه خود استفاده کنند و پاسخگویی را به بستری برای تعامل سازنده با رسانه تبدیل کنند.
قانون مطبوعات فصلالخطاب تعامل دولت و رسانه
وی با بیان اینکه قانون باید فصلالخطاب تعامل میان دستگاههای دولتی و رسانهها باشد، اظهار کرد: دستگاههای دولتی پیش از آنکه از یک رسانه شکایت کنند، باید قانون مطبوعات را مطالعه کنند.
گلزاری ادامه داد: در قانون مطبوعات مسیر مشخصی برای پاسخگویی به مطالب منتشرشده پیشبینی شده است و دستگاه مربوط باید ابتدا از ظرفیت جوابیه استفاده کند و اگر رسانه از درج جوابیه خودداری کرد، در مرحله بعد میتوان مسیر قانونی شکایت را دنبال کرد.
وی خاطرنشان کرد: رعایت این فرآیند هم حقوق دستگاههای دولتی و هم حقوق رسانهها را حفظ میکند و موجب میشود تعامل میان دولت و رسانه در چارچوب قانون و با کمترین تنش انجام شود.