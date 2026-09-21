مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در دیدار با سرکنسول و رایزن فرهنگی ایران در بصره، درباره برگزاری رویداد‌های مشترک، برپایی بازارچه صنایع‌دستی و توسعه گردشگری سلامت میان دو منطقه گفت‌و‌گو کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، در دیدار با مصطفی طرفی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره، و بخشی، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، درباره ظرفیت‌های مشترک و زمینه‌های گسترش همکاری میان خوزستان و بصره گفت‌وگو کرد.

در این نشست، برگزاری رویدادهای مشترک در حوزه صنایع‌دستی و به‌ویژه برپایی بازارچه صنایع‌دستی در بصره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این بازارچه می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی خوزستان در بازار بصره فراهم کند.

همچنین در بخش دیگری از این دیدار، ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری و برگزاری رویدادهای مشترک گردشگری بررسی شد و طرفین درباره راهکارهای تقویت تعاملات گردشگری میان خوزستان و بصره تبادل نظر کردند.

گردشگری سلامت نیز یکی دیگر از محورهای این نشست بود و ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نزدیکی جغرافیایی و ارتباطات میان خوزستان و بصره، توسعه همکاری‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌ها و رویدادهای مشترک میان دو منطقه باشد.

هماهنگی برای اجرای رویدادهای و نمایشگاه‌های ارایه انواع ظرفیت‌های گردشگری استان مانند برگزاری رودشو (Roadshow)، نشست‌های تخصصی، ارایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی برای ایجاد کارگروه‌های مشترک جهت انجام‌ موارد مذکور از دیگر موضوعات این نشست بود که درمورد آنها گفت‌وگو شد.

در این دیدار، تبار قریب، معاون گردشگری، و مهدی قنبری، کارشناس میراث‌فرهنگی نیز محمد جوروند را همراهی کردند.

منبع: میراث فرهنگی خوزستان

برچسب ها: میراث فرهنگی خوزستان ، بصره عراق
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