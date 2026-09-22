باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات آمریکا علیه ایران گفت: دوگانه تهدید و مذاکره همیشه از سوی آمریکایی‌ها برای ایران وجود داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار کرد: به نظر می‌رسد امروز که روز جهانی صلح است، خوب است ما پیامی برای آمریکایی‌ها داشته باشیم. آنها باید بدانند ایران همواره برای ملت‌های منطقه و جامعه بشری، صلح، سعادت و عدالت خواسته است و این پیام امام شهید ماست.

رئیس کنفرانس بین‌المللی صلح آمریکایی و چالش‌های جهانی بیان کرد: آمریکایی‌ها باید به ملت بزرگ ایران احترام بگذارند، حقوق ما را مورد احترام قرار دهند و اجازه بدهند ایران از حقوق طبیعی خودش برخوردار شود. اگر آن‌ها شروط عادلانه ایران را بپذیرند، می‌توان یک مسیر مذاکره را باز کرد، اما اگر آمریکایی‌ها این را نپذیرند و به ملت بزرگ ایران احترام نگذارند، ما مجبوریم برای دفاع از حقوق حقه ایران ایستادگی و مقاومت کنیم.

عامری تصریح کرد: ملت بزرگ ایران همواره برای ملت‌های منطقه، امنیت و صلح و آرامش خواسته است. امروز آمریکایی‌ها هستند که در منطقه دارند ایجاد مداخله و آشوب می‌کنند. به نظرم آمریکایی‌ها هم باید متوجه شوند که جهان تغییر کرده است. عملاً دیگر با شعارهای ترامپ و با نگاه یک‌جانبه‌گرایانه آمریکایی نمی‌شود ادامه داد و این را هم متوجه بشوند که این نوع حرکات، مخاطره بزرگی برای صلح و امنیت جهانی فراهم می‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی تاکید کرد: آمریکایی‌ها بدانند در کشتی نشسته‌اند که خودشان دارند آن را سوراخ می‌کنند. سوراخ کردن امنیت کشتی امنیتی جهان، آمریکایی‌ها را هم در تلاطم بزرگی قرار خواهد داد. امروز آن‌ها تصور می‌کنند در جای امنی نشسته‌اند و هر کاری کنند، خطری متوجه آن‌ها نخواهد بود، اما اگر جهان را مواجه با آشوب کنند، حتماً آمریکایی‌ها هم خطرات بزرگی را لمس خواهند کرد.

رئیس کنفرانس بین‌المللی صلح آمریکایی و چالش‌های جهانی گفت: امروز آمریکایی‌ها در جنگ با ایران متوجه شدند که با یک‌جانبه‌گرایی نظامی نمی‌توانند حقوق حقه یک ملت را مورد تهاجم قرار بدهند و نمی‌توانند حرف‌ها و نگاه‌های یک‌جانبه‌گرایانه خودشان را به کرسی بنشانند. به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها هم باید آرام‌آرام متوجه این تغییرات جهانی بشوند.

عامری اظهار کرد: این روزها که مجمع عمومی سازمان ملل هم در حال شکل یافتن است و نمایندگان ملت‌های بزرگ دارند می‌آیند، به نظرم همه آن‌ها به این فکر کنند که آیا ما آینده‌ای همراه با صلح و امنیت می‌خواهیم یا آینده‌ای همراه با جنگ و آشوب؟، نگاه آمریکایی‌ها آینده جهان را مواجه با جنگ و آشوب خواهد کرد.

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی درباره حضور رئیس‌جمهور کشورمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: هرچند آمریکایی‌ها کارشکنی‌های زیادی کردند، اما حضور رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل یک فرصت است؛ فرصتی برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند پیام خودش را به دنیا بدهد و منطق خودش را به دنیا بگوید.

رئیس کنفرانس بین‌المللی صلح آمریکایی و چالش‌های جهانی تصریح کرد: منطق ما اساساً منطق حق‌طلبی است. ما زیاده‌خواهی نمی‌کنیم، به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و به حقوق جهانی و حقوق بین‌الملل احترام می‌گذاریم، اما از حقوق حقه ملت بزرگ ایران هم با قدرت دفاع می‌کنیم و ایستادگی می‌کنیم.

عامری گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه، خوشبختانه جمهوری اسلامی تا به حال به‌خوبی عمل کرده است. حضور رئیس‌جمهور محترم کشورمان در سازمان ملل متحد، فرصتی است برای اینکه منطق و پیام ما به دنیا منتقل شود.