اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت خلیج فارس هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز به سمت خلیج فارس مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته که منجر به زخمی شدن دو نفر از خدمه آن شده است.

یک مقام مسئول ادعا کرد که این نفتکش توانایی حرکت خود را از دست نداده و به سفر خود به سمت بندر بعدی ادامه می‌دهد. او افزود که تاکنون هیچ گونه اثرات زیست‌محیطی یا نشتی ناشی از این حادثه ثبت نشده است، در همین حال طرف مسئول هدف قرار دادن کشتی نیز شناسایی نشده است.

از سویی دیگر رسانه‌های ایرانی این خبر را گزارش دادند و خاطرنشان کردند که «نفتکش متخلف سعی داشت از طریق آنچه «کریدور عمانی» نامیده می‌شود، از تنگه عبور کند، با این تصور که قبل از هدف قرار گرفتن توسط موشک‌های سپاه پاسداران، در امان خواهد بود.»

منبع: آر تی