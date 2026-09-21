باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خانهزاد یزدی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها اظهار کرد: به دستور شهردار قم، برنامهریزی ویژهای برای استقبال از مهرماه و مدیریت ترافیک و حملونقل شهری انجام شده و مجموعه حملونقل و ترافیک شهرداری با تمام ظرفیت برای آغاز سال تحصیلی آماده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشبینیشده در حوزه ایمنی معابر افزود: همزمان با آغاز مهرماه، خطکشیهای عرضی تقاطعها و معابر شهری بازسازی و تجدید خواهد شد و در نقاطی که خطکشیها از وضعیت مناسبی برخوردارند، با شستوشو و آشکارسازی، زمینه افزایش وضوح و ایمنی آنها فراهم میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: برای افزایش خوانایی تابلوهای انتظامی و هدایت مسیر نیز برنامهریزی شده است و با هرس درختان مزاحم، تابلوها وضوح بیشتری پیدا خواهند کرد تا نظم و ایمنی تردد در معابر شهری ارتقا یابد.
خدمات رایگان اتوبوسرانی قم برای دانشآموزان و دانشجویان
خانهزاد یزدی با اشاره به برنامه رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی در روزهای ابتدایی مهرماه گفت: مشابه سال گذشته، خدمات ناوگان اتوبوسرانی قم در پنج روز نخست هفته اول مهرماه برای دانشآموزان و دانشجویان رایگان خواهد بود و این اقدام با هدف حمایت از جامعه دانشآموزی و دانشجویی و همچنین تشویق به استفاده از حملونقل عمومی در روزهای پرتردد آغاز سال تحصیلی انجام میشود.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه «سرویسیار» در قم تصریح کرد: امسال برای نخستین بار این سامانه بهعنوان یک سامانه کمکی در حوزه سرویس مدارس عملیاتی شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است تا فرآیند ثبتنام، انتخاب مبدأ و مقصد، ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی گفت: هدفگذاری انجامشده این است که سرویس مدارس از همان روز نخست بازگشایی مدارس، بر اساس برنامه مشخص و هماهنگ فعالیت کند و دانشآموز، راننده و مقصد از قبل مشخص شده باشند تا از شکلگیری بخشی از ترافیک ناشی از تأخیر در ساماندهی سرویسها در روزهای ابتدایی مهر جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای مهم سامانه «سرویسیار»، امکان اطلاعرسانی و نظارت بر فرآیند جابهجایی دانشآموزان است؛ بهگونهای که والدین میتوانند از طریق این سامانه، مسیر حرکت خودرو، زمان رسیدن و سوار شدن دانشآموز و وضعیت سرویس را روی نقشه مشاهده کنند و از وضعیت فرزند خود تا رسیدن به مدرسه اطلاع داشته باشند.
خانهزاد یزدی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی از طریق پیامک به والدین در مراحل مختلف جابهجایی دانشآموزان نیز پیشبینی شده است تا ضمن افزایش نظارت، آرامش خاطر و اطمینان بیشتری برای خانوادهها فراهم شود.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای مالی سرویس مدارس اظهار کرد: قرارداد میان شرکت ارائهدهنده خدمات و والدین نیز در بستر سامانه انجام خواهد شد و پرداخت پیشپرداختها از همین مسیر صورت میگیرد. همچنین در صورت نیاز به عودت وجه، این فرآیند با دریافت شماره شبای والدین از طریق سامانه انجام خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اقدامات ویژه در اطراف مدارس گفت: در حال حاضر ۲۱۶ مدرسه در سطح شهر که در مجاورت معابر اصلی قرار دارند شناسایی شدهاند و برای این مدارس، خطکشی عرضی در مقابل مدرسه و در نقاط مناسب از نظر ایمنی پیشبینی شده است.
وی افزود: نصب تابلوهای «به مدرسه نزدیک میشوید» نیز برای این ۲۱۶ مدرسه در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این اقدامات تا پیش از آغاز سال تحصیلی عملیاتی خواهد شد.
خانهزاد یزدی همچنین از تداوم خدماترسانی ویژه به دانشآموزان دارای معلولیت خبر داد و گفت: با مساعدت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قم و با استفاده از ظرفیت سازمان تاکسیرانی، سرویس مدارس استثنایی امسال نیز مشابه سال گذشته ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا پنج دستگاه ون برای سرویس مدارس استثنایی مناسبسازی شده و تلاش میکنیم با افزایش این تعداد به هفت دستگاه، پوشش خدماترسانی به این دانشآموزان را افزایش دهیم. این خودروها در ساعات ابتدایی روز و زمان حضور دانشآموزان در مدارس، خدمات ویژه سرویس مدارس را ارائه خواهند کرد و پس از پایان این سرویس، در اختیار سایر افراد دارای معلولیت قرار میگیرند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اجرای برنامههای آموزش ترافیکی دانشآموزان همزمان با آغاز مدارس گفت: آموزشهای ترافیکی با آغاز سال تحصیلی بار دیگر در مدارس دنبال میشود و با حضور عوامل پلیس راهور و کارشناسان ترافیک، مباحث ایمنی، نحوه عبور از خیابان و استفاده صحیح از معابر با زبان متناسب با گروههای سنی دانشآموزان آموزش داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه طی سالهای گذشته بهصورت حضوری و چهرهبهچهره اجرا شده و امسال نیز با استفاده از مربیان مجرب ادامه خواهد یافت. بازخوردهای دریافتشده و آمارهای موجود نیز نشاندهنده افزایش هوشیاری دانشآموزان در هنگام عبور از معابر و توجه بیشتر آنان به اصول ایمنی ترافیکی است.
خانهزاد یزدی در پایان تأکید کرد: مجموعه حملونقل و ترافیک شهرداری قم تلاش میکند با اجرای همزمان برنامههای عمرانی، ایمنی، آموزشی و هوشمندسازی، ضمن مدیریت ترافیک ابتدای سال تحصیلی، شرایط ایمنتر و آرامتری را برای تردد دانشآموزان، دانشجویان، خانوادهها و شهروندان فراهم کند
منبع:شهرداری قم