رئیس بانک مرکزی قطر اعلام کرد بسته شدن تنگه هرمز حدود ۱۷ درصد از درآمد صادرات گاز طبیعی مایع این کشور را از بین برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بندر بن محمد بن سعود آل‌ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر اعلام کرد این کشور در پی بسته شدن تنگه هرمز حدود ۱۷ درصد از درآمد صادرات گاز طبیعی مایع خود را از دست داده است.

او در گفت‌و‌گو با بلومبرگ گفت: «ما از وضعیت درگیری در خاورمیانه تأثیر پذیرفته‌ایم و همان‌طور که می‌دانید، ۱۷ درصد از درآمد صادرات گاز طبیعی مایع ما از بین رفته است.»

آل‌ثانی همچنین تأکید کرد خسارت واردشده به زیرساخت‌های گازی قطر «بسیار گسترده» بوده و بازسازی کامل آنها «دو تا سه سال» زمان خواهد برد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان است و حدود ۲۵ درصد تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور می‌کند.

منبع: تاس