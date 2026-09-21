مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در شهربازی‌ها اعلام کرد: تجهیزات فاقد تأییدیه استاندارد تا زمان رفع مغایرت‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم مشمول اقدامات قانونی و پلمب خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در شهربازی‌ها اعلام کرد: تجهیزات فاقد تأییدیه استاندارد تا زمان رفع مغایرت‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم مشمول اقدامات قانونی و پلمب خواهند شد.

مهدی هادی روز دوشنبه در نشست کمیته نظارت بر فعالیت شهربازی‌های استان اصفهان اظهار داشت: ایمنی مردم در مراکز تفریحی قابل اغماض نیست و فعالیت شهربازی‌ها و تجهیزات مورد استفاده در آن‌ها باید مطابق الزامات استاندارد و پس از دریافت تأییدیه‌های لازم انجام شود.

وی افزود: شهربازی محل نشاط و تفریح خانواده‌هاست و این نشاط زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار آن ایمنی و سلامت استفاده‌کنندگان نیز به‌طور کامل تأمین شده باشد و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بدون رعایت الزامات استاندارد، ایمنی مردم را در معرض خطر قرار دهد.

هادی بیان کرد: رویکرد اداره کل استاندارد تنها برخورد سلبی نیست و در گام نخست بر اصلاح، رفع مغایرت‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت ایمن تأکید داریم اما در مواردی که الزامات قانونی رعایت نشود، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

برچسب ها: استاندارد ، شهربازی
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هشدار استاندارد به شهربازی‌های اصفهان؛ تجهیزات فاقد تأییدیه پلمب می‌شوند
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