باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مهند العقابی، مدیر اطلاعرسانی نظامی الحشد الشعبی عراق، امروز دوشنبه تاکید کرد که سلاح گروههای مقاومت به دولت عراق تحویل داده نخواهد شد، بلکه این سلاحها تحت نظارت دولت فدرال «بازسازماندهی» خواهند شد. او همچنین حمایت کامل الحشدالشعبی از این روند را برای جلوگیری از هرجومرج یا تخلفات اعلام کرد.
العقابی همچنین بر مخالفت قاطع با هرگونه حمله به اقلیم کردستان تاکید کرد و گفت: «هرگونه حمله به شهر اربیل یا هر استان دیگر عراق کاملا مردود و غیرقابل قبول است.» او افزود امنیت اربیل و اقلیم کردستان بخشی جداییناپذیر از امنیت و ثبات عراق بهطور کلی است.
العقابی درباره توافق بغداد و واشنگتن برای پایان ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی که به بهانه مبارزه با تروریستهای داعش وارد عراق شده بود، تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ و تبدیل روابط به همکاریهای امنیتی، دوجانبه و مشورتی نیز گفت این توافق «دستاوردی ملی و بزرگ» است که حاکمیت عراق را تقویت میکند. او تاکید کرد نیروهای امنیتی این کشور توانایی حفاظت از آن بدون نیاز به نیروهای خارجی را دارند.
العقابی در پاسخ به پرسشی درباره تامین امنیت اربیل در برابر حملات پهپادی پس از خروج ائتلاف، تاکید کرد الحشدالشعبی اجازه نخواهد داد امنیت منطقه تهدید شود و با تبدیل خاک عراق به عرصه تسویهحسابهای منطقهای یا بینالمللی مخالفت کرد.
او بار دیگر تحویل کامل سلاحها را رد کرد و توضیح داد هدف کنونی، ساماندهی مدیریت سلاحها زیر چتر دولت و کاهش هرگونه درگیری داخلی میان اقشار مختلف جامعه عراق است.
منبع: السومریه نیوز