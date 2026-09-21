شهردار شیراز با تأکید بر تجهیز ناوگان خدمات ایمنی به فناوری‌های پیشرفته نظیر پهپادهای آتش‌نشان و بلندترین نردبان نجات جنوب کشور، گفت: در این دوره مدیریت شهری احداث هم‌زمان ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی جدید برای پوشش عادلانه حوادث و کاهش زمان واکنش در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تکمیل زنجیره خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، در کانون برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری شیراز جای گرفته است تا با توزیع عادلانه امکانات و تجهیزات تخصصی، شاخص‌های کیفی زندگی در تمامی محلات ارتقا یابد.

محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز، در این راستا به تشریح بخشی از پروژه‌های منطقه ۷ شهرداری پرداخت و اظهار داشت: این منطقه شهرداری شیراز از ۱۴ محله تشکیل شده که متناسب با نیاز این منطقه و با رویکرد محله‌محوری، پروژه‌های خوبی در آن در حال اجرا است.

او افزود: خوشبختانه با مشارکت مردمی و نظرسنجی‌های انجام شده بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در محدوده شهرداری منطقه ۷ تعریف کرده‌ایم که عمده پروژه‌های ما حول پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و خدمات شهری است.

اسدی با اشاره به بخشی از این پروژه‌ها تصریح کرد: ما در حوزه عمرانی همزمان سه ایستگاه آتش‌نشانی را در منطقه ۷ شهرداری تعریف کردیم که ایستگاه شماره ۷ را سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه جاری، به بهره‌برداری می‌رسانیم، ایستگاه شماره ۱۰ با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا است و عملیات اجرایی ایستگاه بلوار اتحاد نیز به زودی آغاز خواهد شد.

شهردار شیراز بیان کرد: دو سالن ورزشی را در منطقه ۷ داریم که یکی آماده افتتاح است و دیگری هم به زودی تحویل شهروندان فهیم و عزیز این منطقه خواهیم داد.

او افزود: ساخت سوله معتادین متجاهر، بحث زیرسازی و چندین پروژه عمرانی و همزمان چند بوستان محله‌ای را در این منطقه نیز در دست احداث داریم.

سکاندار مدیریت شهری با تأکید بر اهمیت آتش‌نشانی در حفظ امنیت و سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد: آتش‌نشانی یکی از حوزه‌های مهم و بحرانی در حفظ امنیت و سلامت عمومی جامعه است.

به گفته اسدی؛ یکی از عوامل اساسی در مدیریت و مبارزه با حریق، استفاده از انواع ایستگاه آتش‌نشانی با تجهیزات و ابزار‌های مناسب است. این ایستگاه‌ها نقش اساسی در امدادرسانی به مصدومان، خاموش کردن حریق‌ها و کنترل وضعیت‌های بحرانی دارند.

شهردار شبراز بیان کرد: اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه آتش‌نشانی جهان بیندازیم، می‌بینیم که کشور‌های پیشرفته به‌ویژه کشور‌های صنعتی نسبت به سایر کشور‌ها بیشتر به تشکیلات آتش‌نشانی توجه دارند.

او تأکید کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، برای حفاظت از سرمایه‌های ملی در برابر آتش‌سوزی و حوادث می‌تواند نقش بسیار مهم و بزرگی را ایفا کنند.

اسدی با اشاره به وضعیت ایستگاه‌های آتش‌نشانی شیراز گفت: ما کلا در این کلان‌شهر ۲۱ ایستگاه آتش‌نشانی داشتیم؛ امروز و در این دوره مدیریت شهری ما همزمان ۱۰ ایستگاه را شروع کرده‌ایم و تعدادی را به بهره‌برداری رساندیم و در همین هفته نیز ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۷ شیراز را در منطقه ۷ شهرداری به افتتاح می‌رسانیم.

او درخصوص انگیزه‌های احداث و راه‌اندازی ۱۰ ایستگاه آتش‌نشانی در دوره کنونی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز بیان داشت: انگیزه و تلاش ما ایجاد امنیت و ایمنی و حفاظت از جان و مال مردم است؛ چراکه ایجاد رفاه و آسایش برای مردم و از همه مهمتر حفظ جان و مال آنها رویکرد بسیار مهمی است که مدیریت شهری شیراز نسبت به آن توجه ویژه دارد.

شهردار شیراز با اشاره به تجهیزات مدرن آتش‌نشانی در شیراز تصریح کرد: ما برای ارتقای ایمنی شهروندان و ارائه خدمات هرچه بیشتر به آنها به‌ویژه در مواقع سخت و بحرانی، بزرگترین نردبان جنوب کشور را خریداری کردیم و علاوه بر این امکانات مدرن در حوزه آتش‌نشانی، پهپاد‌های اطفای حریق در شیراز را نیز دنبال و عملیاتی کردیم.

او افزود: در هر ایستگاه آتش‌نشانی که به بهره‌برداری رساندیم، تجهیزات اساسی و حیاتی برای مقابله با حریق و ارائه خدمات امداد و نجات برای این ایستگاه‌ها در نظر گرفتیم که این تجهیزات شامل خودرو‌های آتش‌نشانی، تجهیزات حفاظتی مانند لباس‌ها و کلاه‌های آتش‌نشانی، دستگاه‌های اطفای حریق متنوع، ابزار‌های نجات و تخلیه، دستگاه‌های ارتباطی و ... است.

اسدی با تأکید بر اهمیت مکان‌یابی مناسب ایستگاه‌های آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده‌ای در شهر داشته و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است، مرکز آتش‌نشانی است، در همین راستا در احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی سعی کردیم احداث این ایستگاه‌ها براساس یک مکان‌یابی مناسب و متناسب با موقعیت منطقه و نیاز محله و شهروندان مکان‌یابی صورت بگیرد.

او با اشاره به آرامش روانی شهروندان در پی احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی گفت: زمانی که شهروندان از وجود ایستگاه‌های آتش‌نشانی در محله خود آگاه می‌شوند باعث آرامش ضمنی در آنها می‌شود؛ بنابراین احداث یک ایستگاه آتش‌نشانی در یک محله و یا خیابان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

شهردار کلان‌شهر شیراز همچنین ابراز امیدواری کرد: با این ایستگاه‌های آتش‌نشانی که ما در این دوره شورا و شهرداری شروع به احداث کردیم و تعداد زیادی را به بهره‌برداری رسیده، بتوانیم با افتتاح دیگر ایستگاه‌ها در دیگر محله‌های سطح شهر، زمینه آرامش خاطر هرچه بیشتر شهروندان و رفاه و آسایش آنها را فراهم آوریم.

گفتنی است، استمرار در توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی و تجهیز آنها به فناوری‌های نوین، چشم‌اندازی روشن برای تاب‌آوری شیراز ترسیم کرده است. این نگاه پیشرو در مدیریت شهری، فراتر از احداث ابنیه، بر مؤلفه‌هایی همچون زمان واکنش سریع و ارتقای ضریب ایمنی شهروندان تمرکز دارد تا با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، آرامش و رفاه عمومی در تمامی نقاط کلان‌شهر شیراز تثبیت شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: ساخت پهپاد ، اطفای حریق ، نردبان ، امدادی ، جنوب کشور ، ناوگان ، ایمنی ، شهردار شیراز
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