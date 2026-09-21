شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از پر شدن پیاده راه های روستای باباپیر در شهرستان تویسرکان استان همدان از علفزارها و علفزارها ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که برخی از پیاده راههای روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان مملو از علف زارها و چمن زارها شده و تردد عابران پیاده را مختل کرده و هیچ اقدامی برای پاکسازی این پیاده راه ها صورت نگرفته است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام متاسفانه برخی از پیاده راههای معابر روستای باباپیر از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان بعضآ به چمن زار وعلفزار تبدیل شده انتظار داریم معابر را از بوته وکلش وسنگ ونخاله پاکسازی کنند.
مردم از میان این علف زارها چگونه حرکت کنند. لطفا پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - همدان
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