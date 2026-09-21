باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت درگذشت عالم ربانی، حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری، در پی اعلام سه روز عزای عمومی از سوی حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان و سید محسن صادقی استاندار زنجان ضمن عرض تسلیت مجدد به هم استانی های عزیز سه شنبه را در استان زنجان تعطیل اعلام نموداند.
بر این اساس،فردا روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در استان زنجان تعطیل خواهد بود.
بنابراین، تمامی ادارات، سازمانها و دستگاههای دولتی و همچنین بانکهای استان زنجان، به استثنای دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی و شعب کشیک بانکها، در روز سهشنبه تعطیل خواهند بود.
این تصمیم در پی ارتحال این عالم وارسته و به منظور تسهیل شرکت دوستداران و مردم شریف در برنامه های گرامی داشت و تشیع و ابراز همدردی و عرض تسلیت به ساحت علم و فقاهت عموم مردم شریف استان زنجان اتخاذ شده است.
منبع مهر