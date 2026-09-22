رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران با اشاره به کسری تایر و تأمین آن از طریق راه‌های جایگزین، درمورد افزایش قیمت تایر توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا عباس‌آبادی دانشور، رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران درمورد افزایش قیمت تایر گفت: دلیل کسری تایر این است که کارخانه‌ها باید مواد اولیه را به اندازه کافی ذخیره داشته باشند و شرایط پیش آمده برای ورود مواد اولیه از طریق راه‌های آبی باعث شده است که در حال حاضر، مواد اولیه برای تولید کاهش پیدا کند و کارخانه‌ها راه‌های جایگزین را در دست گرفته‌اند که می‌توان به راه‌های ریلی و زمینی اشاره کرد که هزینه‌های بیشتری در مقایسه با راه آبی دارند. در نتیجه، ان‌شاءالله در آینده کمبود تایر برطرف خواهد شد.

عباس‌آبادی دانشور درمورد لاستیک‌های سبک ادامه داد: در حال حاضر، درمورد لاستیک‌های ۱۳،۱۴،۱۵ کسری وجود ندارد و تا حدی، برای سایز ۱۵ این موضوع وجود دارد و اگر کارخانه‌ها تولیدات خود را بیشتر کنند و در بسته‌بندی‌های خود قرار دهند کسری در سایز ۱۵ نیز، وجود نخواهد داشت و متأسفانه، تولیدات کارخانه از تعداد بالای ۳۰۰ حلقه در سبد‌ها حتی به حدود ۸۰ حلقه نیز رسیده است. 

رییس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو اتاق اصناف ایران درمورد لاستیک‌های TBR گفت: لاستیک‌های TBR عمدتاً از طریق واردات تأمین می‌شدند و تولیدات داخلی نیاز مصرف‌کنندگان را پوشش نمی‌دادند و امیدوار هستیم تسهیلاتی صورت بگیرد که به‌زودی، این تایر‌های TBR به خودرو‌های سنگین تحویل داده شوند.

عباس‌آبادی دانشور ادامه داد: افزایش قیمت دلیل بر گرانی تایر نیست، هزینه حمل از طریق راه دریایی به راه‌های زمینی و ریلی انتقال پیدا کرده و هزینه حمل چندین برابر شده و حتی تا ۸ برابر نیز، افزایش پیدا کرده و قطعی برق کارخانه‌ها نیز، مزید بر علت شده و قیمت جهانی محصولات در بازار‌های جهانی افزایش پیدا کرده است و اینها دلایلی هستند که می‌توانند بر قیمت تایر تأثیرگذار باشند.

برچسب ها: قیمت لاستیک خودرو ، لاستیک خودرو ، لاستیک ماشین
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