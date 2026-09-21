باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر-سرهنگ پاسدار مهدی عابدینی گفت: در قالب رزمایش جهادگران فاطمی ۶ گروه جهادی دامپزشکی شهید فرخ‌پور با همکاری بسیج سازندگی شهرستان هوراند یک هزار و ۳۰۰ راس دام سبک و سنگین و سه هزار قطعه طیور را به صورت رایگان واکسینه کردند.

این اردوی جهادی با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و طیور و همچنین حفظ سرمایه‌های دامی و حمایت از معیشت دامداران مناطق کمتر برخوردار اجرا شد.

در کنار واکسیناسیون، دامداران درباره راه‌های پیشگیری از بیماری‌ها، رعایت اصول بهداشتی و بهداشت جایگاه دام نیز آموزش‌های لازم را دریافت کردند.

بسیاری از این روستا‌ها به علت فاصله زیاد و صعب‌العبور بودن مسیرها، دسترسی مستمر به خدمات دامپزشکی ندارند؛ از این رو حضور گروه‌های جهادی، نقش موثری در پیشگیری از بیماری‌ها، کاهش تلفات و حفظ سرمایه دامداران دارد.