۱۴ واحد متخلف در گشت مشترک مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در کرمان شناسایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اعلام کرد: در راستای اجرای تأکیدات مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صیانت از شبکه برق و مقابله با فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، گشت مشترک با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و با مشارکت پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان شرکت برق منطقهای کرمان از واحدهای فعال در حوزه استخراج رمزارز انجام شد.
در جریان این طرح نظارتی، بازرسان و کارشناسان سازمان صمت با همراهی عوامل پلیس امنیت اقتصادی و شرکت برق منطقهای، ضمن بررسی وضعیت فعالیت واحدهای موردنظر، تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده را از حیث رعایت ضوابط و مقررات قانونی بررسی کردند که در نتیجه این بازرسیها، ۱۴ واحد متخلف شناسایی شد.
بر اساس این گزارش، تجهیزات و دستگاههای مرتبط با تخلفات شناساییشده صورتجلسه و تا تعیین تکلیف قضایی تحت نظارت قانونی قرار گرفت و برای هر یک از واحدهای متخلف، پروندهای بهصورت مجزا تشکیل شد.
پروندههای تشکیلشده پس از انجام بررسیها و تکمیل مستندات لازم، برای رسیدگی، صدور و اجرای رأی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ارسال شد.
روابط عمومی سازمان صمت استان کرمان تأکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، بهویژه در شرایط ناترازی شبکه برق، با هدف جلوگیری از مصرف غیرقانونی انرژی، صیانت از حقوق عمومی و کمک به مدیریت مصرف برق در دستور کار بازرسان این سازمان قرار دارد و گشتهای مشترک و اقدامات نظارتی در این حوزه با محوریت سازمان صمت استان ادامه خواهد داشت.
در پایان، از شهروندان گرامی درخواست شده است در صورت مشاهده موارد مشابه و هرگونه نصب و فعالیت غیرمجاز تجهیزات استخراج رمزارز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۲۴ سامانه یکپارچه پاسخگویی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اطلاع دهند تا موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.