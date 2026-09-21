زنگ شروع سال تحصیلی جدید توسط مادر شهیدان روحی و به یاد دانش آموزان شهید یامچی در جنگ رمضان به صدا درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- زنگ شروع سال تحصیلی جدید توسط مادر شهیدان روحی و به یاد دانش آموزان شهید یامچی در جنگ رمضان شهید مهدی روحی ۱۲ ساله کلاس ششم و پانیذ روحی ۷ ساله کلاس اول در مدارس یامچی به صدا در آمد

و برای گرامیداشت یاد این شهیدان دانش آموز یکی از مدارس یامچی به نام مدرسه برکت شهیدان روحی نام گذاری شد.

فهیمی مدیر آموزش پرورش شهرستان مرند گفت: این مدارس آغاز تولد یک دانشمند برای کشورمان است و در آینده این دانش آموزان با علم خود و با پیشرفت خود انتقام خون این همکلاسی خود را خواند گرفت و دشمن صهیونیستی نمی‌تواند با شهید کردن دانش آموزان ما راه علم را متوقف کند و در آخر این دانش آموزان آینده کشورمان را خواهند ساخت.