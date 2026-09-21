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نفتکش‌های غول‌پیکر در محاصره بحران انرژی + فیلم

اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز، بازار نفتکش‌های غول‌پیکر را با جهش بی‌سابقه هزینه‌ها و کاهش ظرفیت قابل‌دسترس روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک نفتکش غول‌پیکر با ظرفیت حدود یک میلیون بشکه نفت، اکنون برای انتقال محموله از خلیج فارس به چین بیش از یک میلیون دلار در روز کرایه دارد؛ در همین حال، بخشی از ناوگان جهانی در مسیرهای طولانی فعالیت می‌کند، تعدادی در ناوگان سایه قرار دارند و ۶۲ نفتکش نیز در آب‌های خلیج فارس گرفتار شده‌اند.

افزایش تقاضا برای نفتکش‌های غول‌پیکر، سفارش ساخت این کشتی‌ها را نیز بالا برده و هزینه ساخت هر فروند را به حدود ۱۳۵ میلیون دلار رسانده است؛ در حالی که زمان انتظار برای تحویل کشتی‌های جدید به حدود چهار سال افزایش یافته و فشار بر بازار حمل‌ونقل دریایی نفت همچنان ادامه دارد.

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