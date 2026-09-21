باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - عملکرد تیم فوتبال استقلال در هفتههای ابتدایی فصل جاری باعث شده تعدادی از بازیکنان این تیم بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرند؛ شرایطی که میتواند در ادامه فصل و به ویژه با نزدیک شدن به پایان قرارداد برخی نفرات، مدیران باشگاه را با یک چالش مهم مواجه کند.
استقلال در فصل جاری در لیگ برتر بدون شکست کار خود را دنبال کرده و در لیگ نخبگان آسیا نیز شروع قدرتمندی داشته است. در چنین شرایطی طبیعی است که عملکرد بازیکنان این تیم مورد توجه باشگاههای دیگر قرار بگیرد و برخی نفرات با پیشنهادهای جدید مواجه شوند.
در میان بازیکنان استقلال، نفراتی همچون یاسر آسانی، محمدرضا آزادی، جلالالدین ماشاریپوف، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، روزبه چشمی و حبیب فرعباسی در پایان فصل جاری با پایان قرارداد مواجه خواهند شد و باشگاه باید برای تعیین تکلیف آنها از ماههای آینده برنامهریزی کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازیکنان آزاد در پایان فصل میتوانند بدون نیاز به پرداخت مبلغ رضایتنامه از استقلال جدا شوند. به همین دلیل مدیران باشگاه در صورت تمایل به حفظ نفرات مدنظر کادر فنی، باید مذاکرات تمدید قرارداد را پیش از پایان فصل آغاز کنند.
از سوی دیگر، عملکرد خوب برخی بازیکنان استقلال در رقابتهای داخلی و آسیایی میتواند زمینه دریافت پیشنهاد از سایر تیمها را فراهم کند و در این صورت باشگاه علاوه بر تلاش برای تمدید قرارداد، باید شرایط بازیکنان خود و پیشنهادهای احتمالی را نیز مدیریت کند.
استقلال در حال حاضر بخش قابل توجهی از ترکیب اصلی خود را در اختیار بازیکنانی قرار داده که قراردادشان در پایان فصل به اتمام میرسد و همین مسئله باعث شده مدیریت قراردادها به یکی از موضوعات مهم این باشگاه برای ماههای آینده تبدیل شود.