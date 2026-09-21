باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جاری را در شرایطی دنبال می‌کند که رقابت برای حضور در ترکیب اصلی این تیم به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. در کنار بازیکنان ثابت، چند بازیکن جوان و نیمکت‌نشین نیز در انتظار فرصتی هستند تا بتوانند جایگاه خود را در ترکیب آبی‌پوشان تثبیت کنند.

سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های ابتدایی فصل تلاش کرده از ترکیبی متناسب با شرایط هر مسابقه استفاده کند و همین موضوع باعث شده برخی بازیکنان فرصت کمتری برای حضور در میدان پیدا کنند. با این حال، فشردگی مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا می‌تواند در ادامه فصل فرصت بیشتری در اختیار این نفرات قرار دهد.

بازیکنانی همچون ابوالفضل ذلیخایی، اسماعیل قلی‌زاده و سامان تورانیان از جمله نفراتی هستند که در فهرست استقلال حضور دارند و در صورت دریافت فرصت از سوی کادر فنی می‌توانند برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت کنند.

موضوع تنها به بازیکنان جوان محدود نمی‌شود و برخی نفرات باتجربه‌تر استقلال نیز برای رسیدن به ترکیب اصلی باید با بازیکنان فعلی رقابت کنند. افزایش تعداد مسابقات و احتمال مصدومیت یا محرومیت بازیکنان، باعث می‌شود بختیاری‌زاده در طول فصل به تمامی نفرات خود نیاز داشته باشد.

استقلال در شرایطی وارد ادامه فصل خواهد شد که حفظ آمادگی بازیکنان نیمکت‌نشین و ایجاد انگیزه در آنها اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، استفاده درست از بازیکنان جوان می‌تواند به کادر فنی این امکان را بدهد که در مسابقات فشرده، فشار کمتری به بازیکنان اصلی وارد کند.

حالا باید دید در ادامه رقابت‌ها کدام یک از بازیکنان کمتر استفاده‌شده استقلال فرصت بیشتری از بختیاری‌زاده دریافت می‌کند و آیا می‌تواند با استفاده از این فرصت، معادلات ترکیب اصلی آبی‌پوشان را تغییر دهد.