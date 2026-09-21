باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه یمن مستقر در صنعا، با محکوم کردن تعرض بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به تونلهای مسجدالاقصی و دیوار براق، این اقدام را «جنایت» خواند و خواستار اتخاذ مواضع عملی از سوی کشورهای عربی و اسلامی شد.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «هر کسی که منتظر پایبندی دشمن صهیونیستی به توافقنامهها باشد، دچار توهم شده و فریب خورده است.»
وزارت خارجه یمن همچنین از کشورهایی که بر دفاع از مقدسات اسلامی تأکید دارند، خواست در برابر آنچه تجاوزات رژیم صهیونیستی خوانده شده، به مواضع عملی روی آورند و صرفاً به اظهارنظر اکتفا نکنند.
در پایان این بیانیه نیز بر آمادگی کامل یمن برای هماهنگی و همکاری با تمامی کشورهای اسلامی با هدف مقابله با «خطر صهیونیستی» و حمایت از مسئله فلسطین تأکید شده است.
منبع: الجزیره