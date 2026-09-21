در نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت اعلام شد که با استقرار هیئت دفتر نمایندگی این سازمان در عربستان پیگیری عملیات حج و عمره وارد مرحله جدیدی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد معاون حج و عمره سازمان حج، از اعزام مدیر و اعضای دفتر نمایندگی این سازمان به عربستان خبر داد.
اکبر رضایی با بیان اینکه سیاستها و برنامههای حج پیش رو مشخص است، گفت: کمیسیونها وکمیتهها در حوزههای تخصصی در حال فراهم کردن مقدمات عملیات هستند و ضروری است ظرفیت اعزام و پشتوانه مالی هرچه سریعتر توسط حاکمیت تعیین تکلیف شوند.
وی گزارشی از اقدامات و بررسیهای صورت گرفته برای انتخاب شرکت طرف قرارداد سعودی برای ارائه خدمات درحج، تعداد رقم طلبهای دریافتی کارگزاران وعوامل تاکنون، پروازهای حج به مقصد فرودگاههای جده، مدینه و طائف، ارائه داد و فرصت دریافت رقم طلب برای کادر مرکز پزشکی را ۴ مهر عنوان کرد و افزود: برای این کار باید قرارداد شرکت ناظر پزشکی ثبت شود که تحقق آن به اعلام شرکتهای معتبر از سوی کشور میزبان بستگی دارد تا بتوان این قرارداد را در سامانه نُسک بارگزاری و برای اخذ رقم طلب اقدام کرد.
در ادامه این جلسه، آقای جواد دانشیار اقدامات انجام شده توسط موسسه فرهنگی عمره سعادت برای شروع عملیات عمره ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت: برطبق جدول تفویج، شروع پروازها به مقصد ایستگاههای مدینه و طائف از ۱۵ مهر ماه برنامه ریزی شده است.
سرپرست موسسه عمره سعادت گفت: هر پنج روز دو پرواز به ظرفیت ۲۲۵ نفر خواهد بود و در مرحله نخست اعزام بیش از ۴۳ هزار نفر از ۹ ایستگاه پروازی پیش بینی شده است.
وی ازمذاکرات صورت گرفته برای تامین پروازهای بیشتر با دیگرشرکتهای هواپیمایی برای اعزام بیش از ۳۲ هزار عمره گزار خبر داد و افزود: انعقاد قرارداد با ۴ شرکت مجری عمره سعودی، تکمیل اسناد و مدارک مربوطه در سامانه نُسک و فعال نمودن سیستم صدور روادید عمره پیگیری شده است. همچنین با مرکز پزشکی حج و زیارت برای انجام معاینات زائران سن بالا و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی با استقرار کادر خدمات درمانی در مدینه منوره و مکه مکرمه مذاکره صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: فراهم نمودن قرارداد تغذیه و تدارکات مطابق با سیاستهای ابلاغی سازمان حج و زیارت و برنامههای غذایی، انجام مذاکره تلفنی با اداره قطار حرمین السریع و دریافت قیمت اولیه برای تامین بلیط، هماهنگی و دریافت قیمت خدمات حمل و نقل بصورت دوره کامل از فرودگاه تا فرودگاه از شرکتهای معتبر و دارای تجربه، رایزنی برای اجاره هتل مناسب با امکانات آشپزخانه برای پخت غذای زائران درمدینه منوره و مکه مکرمه و به روز نمودن نرم افزاری سامانههای مورد نیاز برای ثبت و ضبط اطلاعات و آمار و تسهیل امور اجرائی و تامین سخت افزارهای مورد نیاز از دیگر اقدامات انجام شده میباشد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با تاکید براینکه موعد اعزامها به سرعت نزدیک میشود از مسئولان حوزههای حج و عمره خواست به پیگیریهای خود سرعت بخشند.
حجت الاسلام والمسلمین نواب تعیین تکلیف عملیات حج و عمره را در برنامه ریزیها ضروری دانست و افزود: انجام به موقع امورموجب حفظ عزت زائران ایرانی در سفربه سرزمین وحی خواهد شد.
در این جلسه همچنین معاون عتبات سازمان حج و زیارت به اعزام بیش از ۲۲۱۰۰ نفر در قالب بستههای اقتصادی، زمینی، هوایی و بدون اقامت به عتبات درشهریورماه اشاره کرد و گفت: استانهای قم، تهران و خراسان جنوبی بیشترین سهم در اعزامهای این ماه را داشتند.
مرتضی آقایی با بیان اینکه تعداد زائران اعزامی در شهریور ماه از ۵ ماهه گذشته بیشتر بوده است، به نقشه راه در مهر ماه اشاره کرد و گفت: مدل عملیاتی اجرا شده نشانگر آن است که با «مدیریت هوشمند هزینهها» و «تنوعبخشی به بستهها»، میتوان در شرایط سخت اقتصادی، جریان زیارت را نه تنها حفظ کرد، بلکه توسعه داد لذا آمادگی برای پذیرش بستههای نوین در مقیاس وسیعتر، اولویت اصلی در ماههای آتی خواهد بود.
این جلسه با گزارش رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در خصوص معاینات متقاضیان حج ۱۴۰۶ ادامه یافت و وی گفت: نزدیک به ۲۰ درصد زائران معرفی شده هنوز معاینه نشدهاند.
سید علی مرعشی میانگین سنی زائران حج ۱۴۰۶ را بیشتر از حج گذشته عنوان کرد و افزود: ۱۴۱ نفری که تاکنون از نظر استطاعت جسمی تائید نشدهاند ۶۵ درصد بیمار قلبی عروقی و ۲۹ درصد دیابتی بودند.
در پایان این جلسه، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای تامین ارز عملیات حج و عمره تصریح کرد: تیم اعزامی به عربستان کارهای اجرایی در کشور میزبان را در اولویت قرار خواهد داد.
علی رضا رشیدیان با اشاره به وضعیت کشور تاکید کرد که بایستی برای ارائه خدمات به زائران در شرایط و محدودیتهای مختلف آماده شویم و در این ارتباط ایدهها و راهکارهای جدید مورد توجه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، به مناسبتهای معنوی و ملی این هفته اشاره کرد و یازدهمین سالگرد شهدای مکه و منا، آغاز هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع از ایران اسلامی را گرامی داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج