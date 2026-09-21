باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، پیامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دریافت کرد که در آن ترامپ ضمن ابراز خرسندی از دیدار با عون در کاخ سفید در ۲۱ ژوئیه، از نحوه رهبری وی در شرایط کنونی لبنان تمجید کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از عون بابت اعطای نشان ملی «سرو» لبنان در درجه «گردنبند بزرگ» قدردانی کرد.

تداوم حملات اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان

در همین حال، حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه یافت و شماری از روستا‌ها و شهرک‌های این منطقه هدف حملات هوایی، توپخانه‌ای و تیراندازی با سلاح‌های سنگین قرار گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که اطراف شهرک «برعشیت» در شهرستان بنت جبیل هدف حمله هوایی قرار گرفت و همزمان اطراف «زوطر شرقی» زیر آتش توپخانه‌ای و تیراندازی با سلاح‌های مسلسل قرار داشت. شهرک «کونین» نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت و انفجاری شدید در شهرک «عیناتا» رخ داد. جنگنده‌های اسرائیلی همچنین شهرک «دیر سریان» را بمباران کردند.

در مناطق غربی و مرکزی جنوب لبنان نیز نیرو‌های اسرائیلی پیش از سپیده‌دم بمب‌های منور بر فراز چند روستا شلیک کردند. همچنین شماری از منازل در شهرک «المنصوری» منفجر شد و جنگنده‌های اسرائیلی صبح، وادی شهرک «زبقین» را هدف قرار دادند. همزمان، مناطق المنصوری، «مجدل زون» و دره‌های اطراف آنها زیر آتش سنگین توپخانه قرار گرفتند.

در شهرستان نبطیه، جنگنده‌های اسرائیلی از شب تا ساعات صبح اطراف شهرک «کفرتبنیّت» و جنگل «علی الطاهر» در حومه «النبطیه الفوقا» را هدف قرار دادند. گلوله‌باران توپخانه‌ای متناوب نیز مناطق نبطیه الفوقا، زوطر شرقی، «خلة میفدون» میان زوطر شرقی و میفدون، «بیت لیف»، «حداثا» و اطراف برعشیت در شهرستان بنت جبیل را دربر گرفت.

منبع: الاخبار