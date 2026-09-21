باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - سرهنگ رضا همتی‌زاده اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس و رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی کودکان، ایمن‌سازی محدوده مراکز آموزشی و آموزش اصول عبور و مرور ایمن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: نصب و آشکارسازی تابلو‌ها و علائم هشداردهنده، خط‌کشی محل عبور عابران پیاده، اجرای سرعت‌گیر‌های استاندارد و حضور مأموران راهور در ساعات پرتردد از جمله اقدامات مؤثر برای کاهش خطرات و ارتقای ایمنی دانش‌آموزان است.

رئیس پلیس راهور کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول گفت: شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و پلیس راهور هر یک در تأمین ایمنی مسیر‌های منتهی به مدارس مسئولیت دارند و هماهنگی میان این دستگاه‌ها می‌تواند به کاهش حوادث کمک کند.

همتی‌زاده خاطرنشان کرد: در روز‌های آغازین مهر، مأموران راهور علاوه بر کنترل تردد، به دانش‌آموزان و والدین آنها کمک می‌کنند و همراهی دانش‌آموزان از محل پیاده شدن از سرویس‌ها تا ورودی مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد.