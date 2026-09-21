حماس و شماری از گروه‌های فلسطینی در نشستی در قاهره، موضوع برگزاری انتخابات قانون‌گذاری و انتخابات شورای ملی فلسطین را بررسی کردند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - حماس گروه‌های فلسطینی را برای بررسی موضوع انتخابات قانون‌گذاری و انتخابات شورای ملی فلسطین در قاهره گرد هم آورد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه در کانال تلگرامی منتشر شد، هیأتی به ریاست حسام بدران با نمایندگان جنبش جهاد اسلامی فلسطین، جریان اصلاح دموکراتیک فتح، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین (PFLP)، جنبش «الاحرار» فلسطین، فرماندهی کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، کمیته‌های مقاومت فلسطین و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین (DFLP) دیدار کرد.

شرکت‌کنندگان بر حق فلسطینی‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تأکید و انتصاب افراد و اقدامات یک‌جانبه را رد کردند.

آنها همچنین تصمیم گرفتند راهبردی واحد برای «مقابله با اشغالگری، شهرک‌سازی، یهودی‌سازی، آوارگی و الحاق، پایان دادن به محاصره اعمال‌شده بر نوار غزه و تقویت پایداری ملت فلسطین» تدوین کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، گروه های فلسطینی
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