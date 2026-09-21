باشگاه خبرنگاران جوان – بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان گیلان و در راستای مدیریت مصرف انرژی و همچنین با استناد به بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی استان در روزهای پنجشنبه تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.
همچنین بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعت کاری کلیه دستگاههای اجرایی و بانکهای استان از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. دستگاههای اجرایی استان موظفند ضمن اجرای دورکاری در روزهای پنجشنبه، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمترسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات عمومی فراهم کنند.
ساعت فعالیت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاههای خدمترسان از جمله مجموعههای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مطابق دستورالعملها و ضوابط ابلاغی از سوی واحدهای ستادی ملی مربوطه تعیین خواهد شد.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان