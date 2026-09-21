استانداری گیلان در اطلاعیه‌ای از تداوم دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روز‌های پنجشنبه تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان – بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان گیلان و در راستای مدیریت مصرف انرژی و همچنین با استناد به بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روز‌های پنجشنبه تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.

همچنین بر اساس بخشنامه ابلاغی، ساعت کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی استان موظفند ضمن اجرای دورکاری در روز‌های پنجشنبه، تمهیدات لازم را برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد وقفه در ارائه خدمات عمومی فراهم کنند.

ساعت فعالیت نهاد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله مجموعه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی واحد‌های ستادی ملی مربوطه تعیین خواهد شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: دورکاری کارکنان ، ساعات کاری
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