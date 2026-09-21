مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون توسط مردم خیر استان تهران اهدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم- محمدرضا مهدیزاده مدیر کل انتقال خون استان تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۱۱ هزار و ۸۱۲ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.
به گفته وی از مجموع اهداکنندگان خون، ۹۴ هزار و ۱۰۱ نفر اهداکننده مستمر، ۶۰ هزار و ۸۰۲ نفر اهداکننده باسابقه و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر اهداکننده بار اول هستند.
مدیرکل انتقال خون استان تهران تاکید کرد: آمارها نشان میدهد که ۶ هزار و ۱۰۳ نفر از بانوان اقدام به اهدای خون کردهاند؛ در شش ماهه اول سالجاری، ۳.۳۶ درصد از کل اهداکنندگان را بانوان تشکیل میدهند.
مهدیزاده تصریح کرد: بخشی از نگرانی بانوان برای اهدای خون ناشی از باورهای نادرست و ترس از کمخونی است، در حالی که سلامت اهداکننده پیش از اهدای خون بهطور کامل بررسی میشود.
مهدیزاده گفت: استمرار اهدای خون از سوی اهداکنندگان نقش مهمی در تأمین پایدار خون مورد نیاز مراکز درمانی استان تهران دارد.