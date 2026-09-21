وزیر کشور از شبانه‌روزی شدن مرز‌های ایران و پاکستان و برنامه‌ریزی برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در نشست خبری بعد از دیدار با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان درباره موضوعات مطرح شده در دیدار دوجانبه گفت: هدف اصلی از این دیدار پیگیری توافقاتی بود که از سفر‌های قبلی داشتیم.

وزیر کشور با اشاره به روابط دو کشور تاکید کرد: با توجه به روابط خوبی که وجود دارد بخشی از توافقات دوجانبه در حال عملی شدن است از جمله ارتقا عملیات تجاری از ۳ به ۱۰ میلیارد دلاری که هدف کوتاه و میان مدت بوده است.

مومنی تاکید کرد: در سفر پاکستان توافق شده بود که برای افزایش حجم مبادلات تجاری مرز‌های موجود با پاکستان شبانه روزی و قرار است مرز جدیدی در کوهک باز شود. مسیر راه آهن هم در حال کار است تا قطار‌های یکسره داشته باشیم.

وی درباره نشست ماه بعد در پاکستان هم گفت: سال گذشته اجلاس اکو در ایران بود و قرار شد امسال اکو در پاکستان برگزار شود. ما در این نشست شرکت خواهیم کرد و برای دیدار‌های حاشیه‌ای هم برنامه داریم.

وزیر کشور پاکستان هم در این نشست از پیگیری‌ها برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور گفت و تاکید کرد: زیرساخت‌ها در دو‌مرز میرجاوه و ریمدان تقویت و این مرز‌ها بصورت شبانه روزی در حال کار است.

در ادامه این سفر قرار است نقوی با برخی دیگر از مقامات کشورمان دیدار کند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: وزیر کشور ، ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد
رئیس‌جمهور؛ شنونده همه دیدگاه‌ها/ رقبا نیز می‌توانند در حل مسائل کشور نقش داشته باشند
وزرای کشور ایران و پاکستان دیدار کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۳۰ شهریور
وقتی تحریم برای ترامپ، آمریکایی و غیرآمریکایی ندارد/ تحریم رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار واقعیات
دو هفته‌ای که هفت ماه طول کشید/ اطلاعات غلط رژیم اسرائیل در مورد ایران، بلای جان ترامپ
رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت
صلح جهانی مورد تهاجم است/ آمریکایی‌ها باید پاسخگوی خساراتی که به ما زدند، باشند
پهپاد MQ-۱ ارتش تروریستی امریکا منهدم شد
سخنگوی سپاه: آمریکا شجاعت اعتراف به شکست در جنگ را ندارد
دستگاه‌ها مکلفند با شناورسازی آغاز به کار یکی از والدین دارای کودک موافقت کنند
رئیس مجلس ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت
سردار ابن‌الرضا: قدرت دفاعی ایران محدود به یک مجموعه نیست
آخرین اخبار
مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند
وزرای کشور ایران و پاکستان دیدار کردند
وزیر کشور پاکستان وارد ایران شد
پزشکیان: فقدان آیت‌الله شبیری زنجانی جبران‌ناپذیر است
کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
سردار ابن‌الرضا: قدرت دفاعی ایران محدود به یک مجموعه نیست
اقتدار دفاعی امروز ایران محصول درس‌آموزی از دفاع مقدس است
بیانیه مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها در باب ضرورت صلح پایدار و عادلانه
سرلشکر حاتمی: تعرض به ایران با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌شود
صلح جهانی مورد تهاجم است/ آمریکایی‌ها باید پاسخگوی خساراتی که به ما زدند، باشند
پزشکیان خطاب به دانش‌آموزان: برای بهترین شدن باید تلاش کرد
دستگاه‌ها مکلفند با شناورسازی آغاز به کار یکی از والدین دارای کودک موافقت کنند
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم‌: طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان خواهیم چشاند
بیانیه وزارت امور خارجه در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونی
رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت
سخنگوی سپاه: آمریکا شجاعت اعتراف به شکست در جنگ را ندارد
رئیس مجلس ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت
پیام تسلیت عارف در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
پهپاد MQ-۱ ارتش تروریستی امریکا منهدم شد
دو هفته‌ای که هفت ماه طول کشید/ اطلاعات غلط رژیم اسرائیل در مورد ایران، بلای جان ترامپ
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۳۰ شهریور
وقتی تحریم برای ترامپ، آمریکایی و غیرآمریکایی ندارد/ تحریم رسانه‌ها برای جلوگیری از انتشار واقعیات
عزیمت عراقچی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل
قالیباف: آمریکا برخلاف ظاهرش، آسیب‌پذیر و در معرض خطر است
دیدار سفیر جدید ایران در قزاقستان با وزیر امور خارجه
انهدام یک فروند پهپاد شناسایی پیشرفته اوربیتر بر فراز تنگه هرمز
پزشکیان: همه ظرفیت‌های کشور باید برای حفظ تولید و تداوم اشتغال به میدان بیاید
دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد
قشقاوی: الزام درج نام کامل «خلیج فارس» در اسناد و مذاکرات تصویب شد