تبدیل ‌شدن ایران عزیز به یک کشور مقتدر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تاریخی است. راهبردی که رهبر شهید انقلاب، آن را از هدف‌های جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از نسخه‌ی بعثت می‌دانستند: «قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوطِ اصلی نسخه‌ی بعثت است… این هم از قرآن گرفته شده… این ‌قوّت در وهله‌ی اول ممکن است قوّت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهراً خیلی وسیع‌تر از دامنه‌ی قوّت نظامی است. ابعاد قوّت ‌ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قوّت اقتصادی، قوّت علمی، قوّت فرهنگی، قوّت سیاسی -که زمینه‌سازِ قوّت سیاسی، استقلالِ ‌سیاسی است- و قوّت تبلیغی.» ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

در منظومه‌ی فکری رهبر شهید، پروژه‌ی «ایران قوی» تنها یک پروژه‌ی اقتصادی، علمی و یا حتی نظامی نبود بلکه نیازمند ستون‌های مستحکمی بود که در سایه‌ی باور «ما می‌توانیم» و حفظ استقلال حقیقی، هم حافظ فرهنگ و هویت ملت خود باشد و هم با توسعه‌ی ذوابعادی خویش، ضامن یک اقتدار پایدار باشد. اقتداری که در سایه‌ی علم، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، هویت، عدالت و استقلال، پروژه‌ی واحدی به نام «ایران قوی» را می‌ساخت و به کشور قدرت می‌داد تا با تکیه بر توان داخلی خود در برابر فشارها بایستد، در منطقه و جهان هم اثرگذار باشد و هم آینده‌اش را با دستان خود بسازد.