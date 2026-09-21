تبدیل شدن ایران به یک کشور مقتدر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تاریخی است. راهبردی که رهبر شهید، آن را از هدف‌های جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اگر قوی نباشیم، باید باج بدهیم! در حوادث پیچیده‌ی دنیای مادی امروز که مستکبران عالم تنها راه تأمین منافع و حفظ موجودیت و حیات خود را در چپاول و استعمار کشورها و تمدن‌های دیگر می‌دانند، این جمله نه یک ادعا که حقیقتی ثابت شده است. چنانچه رهبر شهید انقلاب نیز در این رابطه فرمودند: «اگر ملّتی قوی نباشد، باج‌گیران عالَم از او باج میگیرند، از او باج ‌میخواهند؛ اگر بتوانند به او اهانت میکنند؛ اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادّی اداره میشود، همین است.» ‌۱۳۹۳/۰۱/۰۱

فصلِ ایران قوی

 تبدیل ‌شدن ایران عزیز به یک کشور مقتدر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت تاریخی است. راهبردی که رهبر شهید انقلاب، آن را از هدف‌های جمهوری اسلامی ایران و برگرفته از نسخه‌ی بعثت می‌دانستند: «قوی شدن کشور جزو هدفهای ما است. این هم از خطوطِ اصلی نسخه‌ی بعثت است… این هم از قرآن گرفته شده… این ‌قوّت در وهله‌ی اول ممکن است قوّت نظامی به نظر برسد، لکن ظاهراً خیلی وسیع‌تر از دامنه‌ی قوّت نظامی است. ابعاد قوّت ‌ابعاد وسیعی است؛ ابعاد اقتصادی دارد، قوّت اقتصادی، قوّت علمی، قوّت فرهنگی، قوّت سیاسی -که زمینه‌سازِ قوّت سیاسی، استقلالِ ‌سیاسی است- و قوّت تبلیغی.» ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ در منظومه‌ی فکری رهبر شهید، پروژه‌ی «ایران قوی» تنها یک پروژه‌ی اقتصادی، علمی و یا حتی نظامی نبود بلکه نیازمند ستون‌های مستحکمی بود که در سایه‌ی باور «ما می‌توانیم» و حفظ استقلال حقیقی، هم حافظ فرهنگ و هویت ملت خود باشد و هم با توسعه‌ی ذوابعادی خویش، ضامن یک اقتدار پایدار باشد. اقتداری که در سایه‌ی علم، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، هویت، عدالت و استقلال، پروژه‌ی واحدی به نام «ایران قوی» را می‌ساخت و به کشور قدرت می‌داد تا با تکیه بر توان داخلی خود در برابر فشارها بایستد، در منطقه و جهان هم اثرگذار باشد و هم آینده‌اش را با دستان خود بسازد.

معمار علم و فناوری ایران قوی

معماری پیشرفت علمی ایران پس از انقلاب بدون درنظر گرفتن نقش رهبر شهید به عنوان معمار علم و فناوری ایران در ایجاد گفتمان توسعه‌ی علم و فناوری کشور، قابل تصور نیست.در منظومه‌ی فکری و عملی ایشان دو بنیان اصلی «ایمان» و «علم» به عنوان دو بازوی قدرت پیکره‌ی پیشرفت ایران قوی بود که نیازمند اساسی به تقویت و حمایت داشت و رهبر شهید با طراحی یک نظام کامل برای حمایت از نخبگان، تا آخرین نفس به دنبال تحقق اهداف بلند در این حوزه بودند و بر این اساس از بنیاد ملی نخبگان تا صدها مدرسه‌ی سمپاد، از کسب مدال‌های رنگارنگ در المپیادها تا جهش در نانو ، نتیجه‌ی طراحی مسیری است که رهبر شهید انقلاب برای یک جهش صد ساله در دو دهه ایجاد کردند.
مسیری که با طراحی بینشی جامع و تبیین آرمان و ارزش‌سازی تلاش در جهت توسعه، کشور را به سمت پیشرفت حرکت داد و رهبر شهید به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی تا بن دندان از آن حمایت کردند؛ زیرا معتقد بودند که در سایه‌ی تولید علم در کشور است که نیازهای ملت ایران تأمین خواهد شد: «شکل‌گیری زنجیره‌ی تجاری‌سازی تولید علم و تولید ثروت ملی از نکات برجسته‌ی حرکت علنی کشور است. اگر زنجیره‌ی تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد.» ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

۱۵ سال گفتمان‌سازی مستمر برای پیشرفت اقتصاد و ایران قوی

در منظومه‌ی فکری رهبر شهید، همان‌گونه که «علم» ستون ساختمان ایران قوی بود، «اقتصاد قوی و مستقل» هم ستون نگهدارنده‌ی ایران قوی به شمار می‌رفت. همین مهم نیز باعث شده بود که ایشان در طی ۱۵سال اخیر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، تلاش مستمری را برای ایجاد الگویی راهبردی در جهت پیشرفت اقتصاد انجام بدهند که از جمله‌ی آن جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور از طریق سیاست نام‌گذاری ابتدای سال‌ها بود.
از جمله‌ی این اقدامات همچنین توجه دادن به اهمیت جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ و کالای ایرانی، همسو کردن اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی، توجه به اهمیت رونق و جهش تولید، مهار تورم، رشد تولید و ترغیب به جهش تولید و در یک کلام توجه و اهتمام به عملیاتی کردن شعار «اقتصاد مقاومتی» به عنوان راه حل مشکل رکود، تولید داخلی، مسأله‌ی بیکاری و حتی مقابله با تحریم‌ها بود؛ چرا که ایشان استقلال سیاسی یک ملت را بدون استقلال اقتصادی بی‌معنا می‌دانستند و از همین رو نسخه‌ای ارائه کردند که کارایی آن صرفاً برای عبور از یک دوره تحریم محدود نشد بلکه الگویی بود که حتی در بهترین شرایط نیز باید مبنای اداره کشور بگیرد یعنی: «گفتمان اقتصاد مقاومتی» و بر همین اساس هم بود که ایشان سیاست «اقتصاد مقاومتی» را عامل حفظ و قدرت‌بخشی ایران قوی تعریف کردند: «اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که از درون می‌جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم می‌کند و استحکام کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی افزایش می‌دهد.» ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

ایجاد بازدارندگی مؤثر از طریق ایجاد و تقویت قدرت نظامی

امنیت ملی مهم‌ترین پایه‌ی اقتدار هر کشور است. تأکید رهبر شهید انقلاب بر داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند و مسلح به فناوری‌های نوین نیز در این جهت بود که هیچ دشمنی حتی جرات تهدید جمهوری اسلامی ایران را هم نداشته باشد. با این تعریف «قدرت نظامی» دیگر نه به معنای تجاوزگری بلکه قدرتی برای بازدارندگی خواهد بود و این یعنی اگر دشمن بداند که ایران توان دفاعی بالایی دارد، دیگر حتی به فکر تهدید هم نخواهد افتاد.
از طرفی در پی راهبرد خودکفایی دفاعی که امام شهید بر آن اهتمام داشتند، با مدیریت و پیگیری‌های مستمر رهبر شهید، اینک ایران به یکی از قدرت‌های موشکی و پهپادی جهان تبدیل شده که توان بازدارندگی‌اش می‌تواند امنیتی پایدار برای ایران قوی ایجاد کند. چرا که راهبرد ایشان تولید داخلی موشک‌ها و بومی‌سازی و در مرحله‌ی بعد افزایش برد و دقت موشک‌ها بود، به نحوی‌ که حتی شدیدترین تحریم‌ها نیز نتواند بر روند پیشرفت آن اثر بگذارند. همچنین پی‌ریزی یک عمق راهبردی کم‌نظیر برای ایران قوی، گام مهم دیگر رهبر شهید انقلاب بود. آثار این گام بزرگ را می‌توان در شکل‌گیری محور مقاومت مشاهده کرد. چنانچه در دوران رهبری امام شهید، جمهوری اسلامی به یک کنشگر اصلی در غرب آسیا تبدیل شد که خط مشی سیاسی- امنیتی منطقه بدون لحاظ نقش ایران قابل تصور نیست.

حفظ وحدت ملی، یک اندیشه‌ی راهبردی برای ایران قوی

 در منظومه‌ی فکری رهبر شهید انقلاب، یکی از پرتکرارترین راهبردها برای ساختن ایران قوی، حفظ «اتحاد ملی» به عنوان زیر ساخت قدرت کشور بود. پدیده‌ای که نه صرفاً زمان‌مند و تاکتیکی بلکه سرمایه‌ای راهبردی است که در شرایط تهدید و تنش، کارکرد بازدارنده و دفاعی می‌یابد.
رهبر شهید بارها «وحدت ملی» را سپر فولادین ایران در مقابل دشمن به خصوص در جنگ تحمیلی دوم می‌دانستند و با عنوان «اتحاد مقدس» و «اتحاد معجزه‌آفرین» از آن یاد می‌کردند و دائما بر حفظ و تقویت آن تأکید داشتند: «وحدت را حفظ کنید؛ ملّتِ یکپارچه بر هر دشمنی فائق می‌آید.» ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ و بدین ترتیب توصیه به حفظ وحدت تنها یک توصیه‌ی اخلاقی و سیاسی صرف نبوده بلکه بخشی از ظرفیت قدرت ملی به شمار می‌رود. رهبر شهید انقلاب همواره بر حفظ وحدت و انسجام ملی با احترام به بیان محترمانه‌ی نقدهای سازنده برای جلوگیری از اختلافات و تبدیل تنازعات به تفرقه، تأکید ویژه داشتند و با همین شرط، حفظ و حراست از وحدت ملی را وظیفه‌ی ملی برمی‌شمردند.

پیش به سوی ایرانِ قوی‌تر

گفتمان‌سازی امام شهید متمرکز بر بازتولید و بازآفرینی مفهوم ایران قوی بود. افقی که در پرتو آن، ملتی واحد و استوار یک‌تنه در برابر جبهه‌ی دشمنان بایستد. اینک در ادامه‌ی مسیر روشنی که ایشان در طول ۳۷سال حکمرانی برای آینده‌ی ایران عزیز ریل‌گذاری کردند، ملت ایران راه ساختن ایران قوی‌تر و صعود به قله‌ی عزت، استقلال و پیشرفت را برگزیده است: «ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد. به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقّی و اوج افتخار برسانیم به فضل الهی. ملت ایران این توانایی را دارد و ان‌شاءاللّه به توفیق الهی این توانایی را اِعمال خواهد کرد و به نتیجه خواهد رساند.» ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
منبع: فارس
برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، ایران قوی ، ملت ایران
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