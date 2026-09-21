پرواز‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و اصفهان به مقصد فرودگاه نجف طبق برنامه پروازی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرواز‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و اصفهان به مقصد فرودگاه نجف طبق برنامه پروازی در حال انجام است.

بر این اساس، پرواز‌های "هما" در مسیر‌های تهران ـ نجف، مشهد ـ نجف و اصفهان ـ نجف و مسیر‌های بازگشت از نجف به این سه شهر همچنان برقرار است و مسافران می‌توانند مطابق برنامه از خدمات پروازی این شرکت در این مسیر‌ها استفاده کنند.

 آخرین برنامه پرواز‌های "هما" از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت به نشانی iranair.com و پیام‌رسان‌های رسمی «هما» در دسترس مسافران قرار دارد.

منبع: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، پرواز نجف
خبرهای مرتبط
گام‌های عملی ایران ایر برای بازگشت به شرق آسیا/ رایزنی با سفیر مالزی برای رفع موانع باقی‌مانده
علت تاخیر پرواز استانبول شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد
برقراری پروازهای مستقیم تهران و مشهد به استانبول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
ماجرای عوارضی ۷۲۰ هزار تومانی تهران _ شمال چه بود؟+ فیلم
آغاز فرآیند ثبت‌نام اسقاط خودرو‌های فرسوده از ۳۱ شهریورماه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۰ شهریور
از افزایش تولید نفت تا ساخت آزادراه / مدل جدید تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بررسی می‌شود+فیلم
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی
احتمال خاموشی در زمستان وجود دارد؟+ فیلم
عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است
آخرین اخبار
پرواز‌های هما به فرودگاه نجف همچنان طبق برنامه برقرار است
کشاورزان بستر کشت پاییزه را مهیا کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۰ شهریور
یارانه شهریور دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
پرداخت ۱.۷ همت منابع مالیاتی جهت توسعه زیرساخت‌های ورزش کشور
بودجه ۱۲.۴ همتی شرکت عمران شهر‌های جدید در سال ۱۴۰۵/ سهم ۱۴۲ هزار واحدی شهر‌های جدید از نهضت ملی مسکن
آغاز فرآیند ثبت‌نام اسقاط خودرو‌های فرسوده از ۳۱ شهریورماه
آغاز اجرای «نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی» از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد
توسعه زراعت چوب نباید به افزایش درختکاری محدود شود
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
تداوم روند نزولی شاخص کل بورس
تملک ۱۴۰ کیلومتر از راه‌آهن رشت-آستارا در دو سال اخیر/تکمیل راه‌آهن میانه-اردبیل پس از ۲۲ سال
از افزایش تولید نفت تا ساخت آزادراه / مدل جدید تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی بررسی می‌شود+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
برآورد خسارت دقیق سیل استان‌های شمالی تا ۲ هفته آینده
ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه
ماجرای عوارضی ۷۲۰ هزار تومانی تهران _ شمال چه بود؟+ فیلم
ظرفیت CNG می‌تواند صرفه‌جویی ۴۰ میلیون لیتری بنزین را رقم بزند
عرضه مداد و خودکار بدون نشان استاندارد ملی ممنوع است
تأکید بر آمادگی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات بین‌المللی
تبدیل منطقه آزاد ارس می‌تواند به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور
احتمال خاموشی در زمستان وجود دارد؟+ فیلم
راهکار تنظیم بازار مرغ و خروج مرغداران از زیان چیست؟/ خرید حمایتی می‌تواند مرهم مرغداران شود؟
قیمت شکر مصرف کننده نوسانی نداشته است/ تولید شکر کاهشی است
محدودیت‌های ناشی از کاهش فرکانس شبکه نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کمتر شد/ تأمین برق صنایع از اولویت‌های دولت است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از ۴ برابر شد؛ خورشیدی‌ها در صدر تولید برق پاک
انجام تمامی عراق و ترکیه طبق روال / انجام ۱۰۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی
۳۳ سم پرخطر از سبد آفت‌کش‌های کشاورزی حذف شد
تسریع در اعلام قیمت تضمینی محصولات امری ضروری است
معاملات مسکن در سطح پایینی قرار دارد/۶۰ تا ۷۰ درصد سقف اجاره‌بها رعایت شد + فیلم