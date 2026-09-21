باشگاه خبرنگاران جوان - پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از سه ایستگاه پروازی تهران، مشهد و اصفهان به مقصد فرودگاه نجف طبق برنامه پروازی در حال انجام است.
بر این اساس، پروازهای "هما" در مسیرهای تهران ـ نجف، مشهد ـ نجف و اصفهان ـ نجف و مسیرهای بازگشت از نجف به این سه شهر همچنان برقرار است و مسافران میتوانند مطابق برنامه از خدمات پروازی این شرکت در این مسیرها استفاده کنند.
آخرین برنامه پروازهای "هما" از طریق وبسایت رسمی این شرکت به نشانی iranair.com و پیامرسانهای رسمی «هما» در دسترس مسافران قرار دارد.
منبع: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران