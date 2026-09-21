خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران مازندران با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از افت قیمت و صیانت از تولید پایدار در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران استان با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از افت قیمت و صیانت از تولید پایدار در حال انجام است و کشتارگاه طیور میانکاله جویبار بهعنوان یکی از مراکز فعال، محمولههای منجمد را مطابق دستورالعملهای فنی و بهداشتی شرکت پشتیبانی امور دام پذیرش میکند.
او، پایداری جریان تولید، جلوگیری از افت قیمت در مبادی مرغداریها و جمعآوری اصولی مازاد تولید گوشت مرغ را از اهداف اصلی طرح خرید حمایتی برشمرد و افزود: رعایت ضوابط قرنطینهای، نظارت بر وزن استاندارد کشتار و تسریع در چرخه انجماد، سه اصل غیرقابل چشمپوشی برای حفظ کیفیت بافت لاشه و صیانت از سرمایه مرغداران است.
نگهدار گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد، ابزار تنظیم بازار در شرایط افزایش تولید است و اجازه نمیدهد فشار عرضه اضافی، قیمت را در مبادی مرغداریها بشکند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از زیان مرغداران در دورههای افزایش تولید و تضمین امنیت غذایی استان و کشور را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و تداوم هماهنگی بینبخشی برای پایداری زنجیره تولید تا مصرف شد.