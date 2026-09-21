خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران مازندران با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از افت قیمت و صیانت از تولید پایدار در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد مرغداران استان با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از افت قیمت و صیانت از تولید پایدار در حال انجام است و کشتارگاه طیور میانکاله جویبار به‌عنوان یکی از مراکز فعال، محموله‌های منجمد را مطابق دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی شرکت پشتیبانی امور دام پذیرش می‌کند.

او، پایداری جریان تولید، جلوگیری از افت قیمت در مبادی مرغداری‌ها و جمع‌آوری اصولی مازاد تولید گوشت مرغ را از اهداف اصلی طرح خرید حمایتی برشمرد و افزود: رعایت ضوابط قرنطینه‌ای، نظارت بر وزن استاندارد کشتار و تسریع در چرخه انجماد، سه اصل غیرقابل چشم‌پوشی برای حفظ کیفیت بافت لاشه و صیانت از سرمایه مرغداران است.

نگهدار گفت: خرید حمایتی مرغ مازاد، ابزار تنظیم بازار در شرایط افزایش تولید است و اجازه نمی‌دهد فشار عرضه اضافی، قیمت را در مبادی مرغداری‌ها بشکند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از زیان مرغداران در دوره‌های افزایش تولید و تضمین امنیت غذایی استان و کشور را از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و تداوم هماهنگی بین‌بخشی برای پایداری زنجیره تولید تا مصرف شد.

برچسب ها: خرید مرغ ، تولید مرغ
خبرهای مرتبط
تأکید بر هماهنگی دستگاه‌ها برای تسریع در خرید حمایتی مرغ مازاد
ثبات قیمت گوشت مرغ در مازندران برای ماه رمضان و عید
خرید حمایتی مرغ مازاد برای جلوگیری از زیان مرغداران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای ۵۱۹ طرح مشاغل خانگی کشاورزی در مازندران 
طرح لایروبی گسترده رودخانه‌ها در مازندران کلید خورد
تداوم خرید حمایتی مرغ مازاد در مازندران با هدف تنظیم بازار و صیانت از تولید
وزارت کشور رأی برکناری شهردار ساری را متوقف کرد؛ احمدی ماندگار شد
قهرمانی دانش در مسابقات فوتبال رده‌های سنی ۱۱ و ۱۲ سال فریدونکنار
ضرب‌الاجل جهاد کشاورزی چالوس برای احیای اراضی بایر؛ ۷۲ مورد در مسیر چرخه تولید
نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مازندران
بارش‌های پراکنده تا عصر امروز در مازندران
برنامه‌ریزی برای نظارت دقیق بر صادرات مرکبات و کیوی مازندران
آخرین اخبار
تداوم خرید حمایتی مرغ مازاد در مازندران با هدف تنظیم بازار و صیانت از تولید
برنامه‌ریزی برای نظارت دقیق بر صادرات مرکبات و کیوی مازندران
وزارت کشور رأی برکناری شهردار ساری را متوقف کرد؛ احمدی ماندگار شد
نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مازندران
قهرمانی دانش در مسابقات فوتبال رده‌های سنی ۱۱ و ۱۲ سال فریدونکنار
بارش‌های پراکنده تا عصر امروز در مازندران
ضرب‌الاجل جهاد کشاورزی چالوس برای احیای اراضی بایر؛ ۷۲ مورد در مسیر چرخه تولید
اجرای ۵۱۹ طرح مشاغل خانگی کشاورزی در مازندران 
طرح لایروبی گسترده رودخانه‌ها در مازندران کلید خورد
اولین گردهمایی شاعران مازندرانی در بابل