هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و ازبکستان برای توسعه همکاری‌های کشاورزی، گفت: حجم تجارت کشاورزی دو کشور اکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار است که با تکیه بر ظرفیت‌های موجود می‌تواند تا دو سال آینده به حداقل ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش همکاری‌های کشاورزی ایران و ازبکستان که با حضور وزرای دو کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران و روسای اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان، روز دوشنبه  ۳۰ شهریور در تاشکند برگزار شد، گفت: ازبکستان با تکیه بر اصلاحات اقتصادی و کشاورزی در حرکت از سیستم «تک‌کشتی» به «تنوع تولید» به ویژه در باغبانی مدرن و تنوع‌بخشی به صادرات کشاورزی، گام‌های بزرگی برداشته که منجر به انتخاب این کشور در شورای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دسترسی بین‌المللی نیازمند پاسخ‌های مشترک و نوآورانه است، گفت: دانش عمومی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان مدیریت منابع آب و خاک خشک و نیمه خشک و ارتقای صنایع تبدیلی تجارب ارزنده در اختیار دارد.

نوری ادامه داد: عضویت ایران و ازبکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای و پیمان منطقه‌ای اکو و اوراسیا، بستری برای حذف موانع تجاری، کاهش موانعی تعرفه‌ای و یکپارچه‌سازی استانداردها و ایجاد زنجیره تامین کالاهای اساسی شده است.

ایجاد مسیر سبز گمرکی میان ایران و ازبکستان

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های کشاورزی، مدیریت منابع آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشت‌های گلخانه‌ای پیشرفته، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تولید دارو و واکسن و فعالیت‌های مرتبط با اصلاح نژاد دام و کودها وآفت‌کش‌های زیستی، پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند که این تجارب ارزشمند، می‌تواند در اختیار بخش کشاورزی ازبکستان قرار گیرد.

نوری ادامه داد: آمادگی داریم دانش و تجربیات خود را از طریق مزارع پایلوت، پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری میان شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی دو کشور منتقل کنیم و زمینه توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی، افزایش بهره‌وری و مقابله با چالش‌های بخش کشاورزی را فراهم آوریم.

وی همچنین توسعه دسترسی به بازارهای صادراتی، استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی ایران، تسهیل دسترسی محصولات کشاورزی ازبکستان به بازارهای منطقه‌ای و رفع موانع فنی و بهداشتی را از دیگر زمینه‌های مهم همکاری عنوان کرد و گفت: ایجاد مسیر سبز گمرکی، هماهنگی در استانداردهای کشاورزی و تسریع در صدور تأییدیه‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای می‌تواند زمان توقف محموله‌ها در مرزها را به حداقل برساند.

نوری تأکید کرد: برای تسهیل مبادلات تجاری، در کنار کاهش تعرفه‌ها، باید سازوکارهای پرداخت با ارزهای ملی و الگوهای تهاتری برای تبادل خدمات مهندسی و محصولات مورد نیاز دو کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

نوری با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۳۸ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران، اظهار کرد: به‌طور متوسط حدود ۸۵ درصد از نیازهای غذایی کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت و همکاری‌های کشاورزی با کشورهای منطقه فراهم کرده است.

وی ارزش تجارت کشاورزی میان ایران و ازبکستان را در شرایط کنونی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به روند رو به رشد همکاری‌ها و ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود با تکیه بر ارزش‌ها و اهداف مشترک دو کشور، حجم تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان طی دو سال آینده حداقل به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.

وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از همکاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کرد و گفت: دولت ایران از حضور و فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در حلقه‌های مختلف زنجیره کشاورزی و غذایی و همچنین توسعه همکاری‌های مشترک میان دو کشور حمایت خواهد کرد.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، کالاهای اساسی
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