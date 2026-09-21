هدفگذاری ۶۰۰ میلیون دلاری تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در همایش همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان که با حضور وزرای دو کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران و روسای اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان، روز دوشنبه ۳۰ شهریور در تاشکند برگزار شد، گفت: ازبکستان با تکیه بر اصلاحات اقتصادی و کشاورزی در حرکت از سیستم «تککشتی» به «تنوع تولید» به ویژه در باغبانی مدرن و تنوعبخشی به صادرات کشاورزی، گامهای بزرگی برداشته که منجر به انتخاب این کشور در شورای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دسترسی بینالمللی نیازمند پاسخهای مشترک و نوآورانه است، گفت: دانش عمومی و توسعه کشاورزی دانشبنیان مدیریت منابع آب و خاک خشک و نیمه خشک و ارتقای صنایع تبدیلی تجارب ارزنده در اختیار دارد.
نوری ادامه داد: عضویت ایران و ازبکستان در سازمان همکاریهای شانگهای و پیمان منطقهای اکو و اوراسیا، بستری برای حذف موانع تجاری، کاهش موانعی تعرفهای و یکپارچهسازی استانداردها و ایجاد زنجیره تامین کالاهای اساسی شده است.
ایجاد مسیر سبز گمرکی میان ایران و ازبکستان
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: شرکتهای دانشبنیان ایرانی در حوزههای کشاورزی، مدیریت منابع آب و خاک، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کشتهای گلخانهای پیشرفته، تولید ماشینآلات کشاورزی، تولید دارو و واکسن و فعالیتهای مرتبط با اصلاح نژاد دام و کودها وآفتکشهای زیستی، پیشرفتهای قابل توجهی داشتند که این تجارب ارزشمند، میتواند در اختیار بخش کشاورزی ازبکستان قرار گیرد.
نوری ادامه داد: آمادگی داریم دانش و تجربیات خود را از طریق مزارع پایلوت، پروژههای سرمایهگذاری مشترک و همکاری میان شرکتها و فعالان بخش خصوصی دو کشور منتقل کنیم و زمینه توسعه فناوریهای نوین کشاورزی، افزایش بهرهوری و مقابله با چالشهای بخش کشاورزی را فراهم آوریم.
وی همچنین توسعه دسترسی به بازارهای صادراتی، استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی ایران، تسهیل دسترسی محصولات کشاورزی ازبکستان به بازارهای منطقهای و رفع موانع فنی و بهداشتی را از دیگر زمینههای مهم همکاری عنوان کرد و گفت: ایجاد مسیر سبز گمرکی، هماهنگی در استانداردهای کشاورزی و تسریع در صدور تأییدیههای بهداشتی و قرنطینهای میتواند زمان توقف محمولهها در مرزها را به حداقل برساند.
نوری تأکید کرد: برای تسهیل مبادلات تجاری، در کنار کاهش تعرفهها، باید سازوکارهای پرداخت با ارزهای ملی و الگوهای تهاتری برای تبادل خدمات مهندسی و محصولات مورد نیاز دو کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
نوری با اشاره به ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۳۸ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران، اظهار کرد: بهطور متوسط حدود ۸۵ درصد از نیازهای غذایی کشور از تولید داخلی تأمین میشود و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت و همکاریهای کشاورزی با کشورهای منطقه فراهم کرده است.
وی ارزش تجارت کشاورزی میان ایران و ازبکستان را در شرایط کنونی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به روند رو به رشد همکاریها و ظرفیتهای موجود، انتظار میرود با تکیه بر ارزشها و اهداف مشترک دو کشور، حجم تجارت کشاورزی ایران و ازبکستان طی دو سال آینده حداقل به ۶۰۰ میلیون دلار برسد.
وزیر جهاد کشاورزی بر حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از همکاریهای بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای مشترک تأکید کرد و گفت: دولت ایران از حضور و فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در حلقههای مختلف زنجیره کشاورزی و غذایی و همچنین توسعه همکاریهای مشترک میان دو کشور حمایت خواهد کرد.