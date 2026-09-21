باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از همسران شیفته برنامه‌ریزی دقیق برای تعطیلات است و دیگری عاشق تصمیم‌های ناگهانی؛ یکی بعد از یک روز شلوغ با صحبت کردن آرام می‌شود و دیگری به سکوت و تنهایی نیاز دارد. در بیشتر موارد، این تفاوت‌های شخصیتی در ابتدای رابطه جالب و جذاب به نظر می‌رسند، اما با گذشت زمان و مواجهه با چالش‌های روزمره زندگی، می‌توانند به سرچشمه سوءتفاهم، رنجش و اصطکاک‌های پی‌درپی تبدیل شوند. مسئله اصلی این است که ما غالباً تفاوت را به معنای «اشتباه بودن طرف مقابل» تعبیر می‌کنیم و تمام انرژی خود را برای تغییر دادن او به کار می‌گیریم، در حالی که اختلاف نظر و تفاوت ساختاری در شخصیت همسران، تهدیدی برای رابطه نیست، بلکه ناآگاهی از نحوه مدیریت آن می‌تواند شیرازه زندگی مشترک را از هم بپاشد.

‌ روان‌شناسان و پژوهشگران حوزه خانواده در مؤسسه پژوهشی گاتمن با بررسی ده‌ها ساله روابط زوجین به این نتیجه رسیده‌اند که ۶۹ درصد از مشکلات و اختلافات میان همسران، دائمی و مبتنی بر تفاوت‌های ریشه‌ای شخصیتی هستند و هرگز به طور کامل حل نمی‌شوند. این یعنی تلاش برای یکسان‌سازی تفکر همسر، دویدنی بی‌حاصل در مسیری اشتباه است. پژوهش‌های نوین بین‌المللی هم نشان می‌دهند زوج‌های موفق و شاد کسانی نیستند که شباهت مطلقی با هم دارند، بلکه افرادی هستند که مهارتی به نام «تفاهم بر سر تفاوت‌ها» را فرا گرفته‌اند و یاد گرفته‌اند چطور در کنار ناهمگونی‌های یکدیگر، آرامش و امنیت روانی بسازند.