باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از همسران شیفته برنامهریزی دقیق برای تعطیلات است و دیگری عاشق تصمیمهای ناگهانی؛ یکی بعد از یک روز شلوغ با صحبت کردن آرام میشود و دیگری به سکوت و تنهایی نیاز دارد.در بیشتر موارد، این تفاوتهای شخصیتی در ابتدای رابطه جالب و جذاب به نظر میرسند، اما با گذشت زمان و مواجهه با چالشهای روزمره زندگی، میتوانند به سرچشمه سوءتفاهم، رنجش و اصطکاکهای پیدرپی تبدیل شوند.مسئله اصلی این است که ما غالباً تفاوت را به معنای «اشتباه بودن طرف مقابل» تعبیر میکنیم و تمام انرژی خود را برای تغییر دادن او به کار میگیریم، در حالی که اختلاف نظر و تفاوت ساختاری در شخصیت همسران، تهدیدی برای رابطه نیست، بلکه ناآگاهی از نحوه مدیریت آن میتواند شیرازه زندگی مشترک را از هم بپاشد.
روانشناسان و پژوهشگران حوزه خانواده در مؤسسه پژوهشی گاتمن با بررسی دهها ساله روابط زوجین به این نتیجه رسیدهاند که ۶۹ درصد از مشکلات و اختلافات میان همسران، دائمی و مبتنی بر تفاوتهای ریشهای شخصیتی هستند و هرگز به طور کامل حل نمیشوند.این یعنی تلاش برای یکسانسازی تفکر همسر، دویدنی بیحاصل در مسیری اشتباه است.پژوهشهای نوین بینالمللی هم نشان میدهند زوجهای موفق و شاد کسانی نیستند که شباهت مطلقی با هم دارند، بلکه افرادی هستند که مهارتی به نام «تفاهم بر سر تفاوتها» را فرا گرفتهاند و یاد گرفتهاند چطور در کنار ناهمگونیهای یکدیگر، آرامش و امنیت روانی بسازند.
برای رسیدن به این همزیستی آرام و سازنده، به کارگیری راهکارها و مهارتهای زیر که از برترین متون روانشناسی رابطه استخراج شدهاند، گام به گام مسیر را هموار میکند:
تغییر زاویه دید از «اصلاح همسر» به «کشف همسر»
وقتی با رفتاری متفاوت در همسر خود روبهرو میشوید، به جای موضعگیری و گارد دفاعی، نگاهی از جنس کنجکاوی داشته باشید. سعی کنید انگیزه پشت رفتار یا نیاز درونی او را درک کنید، چرا که این تغییر زاویه دید، خشم لحظهای شما را به همدلی تبدیل میکند.
شناسایی و احترام به قلمروهای نفوذ ناپذیر
هر فردی در شخصیت خود ویژگیهایی دارد که بخش ثابت هویت او را تشکیل میدهند. پذیرش این واقعیت که شما نمیتوانید الگوی خواب، میزان درونگرایی یا نیاز به ساختار داشتن همسرتان را یکشبه تغییر دهید، فشار روانی را از روی رابطه برمیدارد و فضای احترام متقابل را حاکم میکند.
تفکیک تفاوتهای شخصیتی از آسیبهای رفتاری
تفاوت شخصیتی شامل مواردی مثل نحوه خرج کردن، نوع تفریحات یا میزان برونگرایی میشود، در حالی که بیاحترامی، تحقیر و پنهانکاری جزو رفتارهای مخرب محسوب میشوند. شناخت این مرز به شما کمک میکند تا انرژی خود را صرف تفاوتهای طبیعی بکنید و آنها را با عدم امنیت اشتباه نگیرید.
ایجاد قراردادهای انعطافپذیر در حوزه اختلافات
به جای این که سر موضوعات تکراری بجنگید، درباره آنها به فرمول و توافقی مشخص برسید. اگر درباره نحوه گذراندن پایان هفته تفاوت دیدگاه دارید، از فرمولهای چرخشی یا تقسیمبندی زمان استفاده کنید تا نیاز هر دو طرف به میزان عادلانهای تأمین شود.
تمرکز بر ساخت نقاط اشتراک مصنوعی
حتی متفاوتترین افراد هم میتوانند رفتارهای مشترک و آیینهای دو نفره خلق کنند. صحبت درباره رویاها، خوردن یک چای عصرگاهی بدون حضور وسایل دیجیتال یا پیادهرویهای کوتاه هفتگی میتواند مانند چسبی قوی، دو دنیای متفاوت را در کنار هم نگه دارد.تفاوتها در زندگی مشترک مانند سازهای مختلف در یک ارکستر هستند؛ اگر هر ساز بدون توجه به دیگری بنوازد، هرجومرج ایجاد میشود، اما اگر نحوه هماهنگی آنها را یاد بگیریم، مجموعهای از صداهای ناهمگون میتوانند یک سمفونی دلنشین و گوشنواز بیآفرینند.
منبع: فارس