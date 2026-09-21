باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسینی مدیر تعاون روستایی استان سمنان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای متنوع بخش کشاورزی استان سمنان گفت: این استان با وجود برخورداری از حدود ۶ درصد وسعت کشور، در حوزههای مختلف کشاورزی، دامپروری و شیلات ظرفیت قابل توجهی دارد و سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در آن تولید میشود.
وی در حاشیه افتتاح فروشگاه روستا بازار شرکت تعاونی روستایی میغان شاهرود، توسعه بازارهای عرضه مستقیم را یکی از مسیرهای مؤثر برای نزدیکتر شدن تولیدکنندگان به مصرفکنندگان دانست و افزود: روستا بازارها میتوانند با ایجاد ارتباط مستقیم میان این دو گروه، زمینه عرضه محصولات تولید داخل و کالاهای اساسی با قیمت مناسبتر را فراهم کنند.
حسینی با تشریح جایگاه سازمان تعاون روستایی در بخش کشاورزی، بیان کرد: سازمان تعاون روستایی بهعنوان بازوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تعاون روستایی فعالیت میکند و ایجاد و گسترش روستا بازارها نیز از جمله مأموریتهایی است که در این مجموعه دنبال میشود.
او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ روستا بازار در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده است و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، روند توسعه این بازارها تا پایان سال ادامه خواهد داشت؛ همچنین در افق برنامه هفتم توسعه، افزایش تعداد روستا بازارها به سه هزار واحد پیشبینی شده است.
مدیر تعاون روستایی استان سمنان تأکید کرد: هدف از راهاندازی روستا بازارها صرفاً افزایش تعداد مراکز فروش نیست، بلکه این مراکز باید بتوانند نقش واقعی خود را در زنجیره عرضه ایفا کنند و به حلقه ارتباطی میان تولیدکننده و مصرفکننده تبدیل شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تولیدکننده امکان عرضه محصول خود را با شرایط مناسبتر پیدا میکند و در طرف دیگر، مصرفکننده نیز میتواند کالاهای مورد نیاز خود را با حذف بخشی از هزینههای ناشی از واسطهگری و با قیمت مناسبتری تهیه کند.
وی از برنامهریزی برای عرضه مستقیم سیبزمینی در روستا بازارهای استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: در شرایط فعلی، قیمت سیبزمینی در بازار حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است، اما با اختصاص سهمیه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی و تأمین مستقیم این محصول از جیرفت، امکان عرضه آن با قیمت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان برای مصرفکنندگان فراهم میشود.
حسینی افزود: محموله سیبزمینی اختصاصیافته به استان سمنان در روزهای آینده وارد استان خواهد شد و پس از تأمین و توزیع، در روستا بازارهای پیشبینیشده در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وی با اشاره به قابلیت روستا بازارها برای عرضه دیگر اقلام مورد نیاز خانوار عنوان کرد: ظرفیت این بازارها تنها به یک محصول محدود نیست و سایر کالاهایی که در سبد مصرفی خانوارها قرار دارند نیز میتوانند از این مسیر و با کوتاهتر شدن زنجیره توزیع به دست مردم برسند.
مدیر تعاون روستایی استان سمنان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی در کنار عرضه مستقیم محصولات، میتواند در اجرای برنامههای تنظیم بازار نیز مورد استفاده قرار گیرد و در مواقعی که فرمانداریها برای توزیع کالاهای اساسی میان مردم به شبکه توزیع نیاز دارند، این مجموعه آمادگی نقشآفرینی دارد.
حسینی اضافه کرد: در چارچوب این ظرفیت، توزیع اقلامی همچون برنج، مرغ و دیگر کالاهای مشمول طرحهای تنظیم بازار میتواند از طریق شبکه تعاون روستایی انجام شود و این شبکه در مواقع مورد نیاز به کمک فرآیند تأمین و توزیع کالا بیاید.
وی توسعه روستا بازارها را اقدامی همزمان در حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانست و گفت: افزایش تعداد این بازارها موجب تقویت شبکه تعاون روستایی میشود و ظرفیت آن را برای کمک به کشاورزان هنگام عرضه محصولات و همچنین تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب افزایش میدهد.