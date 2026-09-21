جانشین فرماندهی انتظامي استان از کشف بيش از ۴۶۸ کيلوگرم انواع مواد مخدر طی چندین عمليات موفق ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار مرتضی جوکار" گفت؛مأموران انتظامی در اجرای طرحهای مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار ۴۶۸ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های زاهدان، کنارک، هامون، هیرمند و چابهار کشف نمایند.

وی افزود: از سوداگران مرگ طی چند عمليات غافلگيرانه مقدار ۲۶۲ کیلوگرم شیشه، ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و ۶کیلوگرم هروئین کشف گردید.

جانشین فرماندهی انتظامی استان س و ب در ادامه یادآور شد: در اين راستا تعداد ۱۳ دستگاه خودرو توقيف، ۲قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و ۱۹۶ تیر جنگی کشف و همچنین ۷ نفر از سوداگران مرگ دستگیرشدند.

سردار جوکار در پايان با تقدير از همکاری خوب و به موقع مردم با پليس تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داريم هرگونه اخبار و اطلاعات خود پيرامون موضوعات امنيتی را از طريق تماس 110 به پليس اطلاع دهند و همچنين شماره تلفن 197 آماده دريافت هرگونه نظرات و پيشنهادات  شما همشهريان عزيز از عملكرد پلیس می باشد.

 منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، کشف موادمخدر
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