معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برنامه‌ریزی برای نظارت دقیق بر محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی استان همزمان با آغاز فصل صادرات از یکم مهرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی صادرات مرکبات و کیوی و امور کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، با اشاره به آغاز فصل صادرات این محصولات از یکم مهرماه، بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه‌های فنی و نظارتی و اجرای دقیق ضوابط مربوط به پایش محموله‌های صادراتی تأکید کرد.

او افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان آغاز صادرات مرکبات و کیوی مازندران، لازم است فرآیند بررسی و پایش محموله‌های صادراتی با دقت و حساسیت لازم انجام شود و کارشناسان فنی کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، بررسی محموله‌ها را در محل سورتینگ و پیش از بارگیری، مطابق شیوه‌نامه نمونه‌برداری از محموله‌های صادراتی انجام دهند.

باقری گفت: نمونه‌برداری از محموله‌های صادراتی باید با دقت کامل و مطابق شیوه‌نامه و ضوابط فنی انجام شود تا فرآیند ارزیابی محصولات پیش از بارگیری، دقیق و منطبق با الزامات تعیین‌شده صورت گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر رعایت تعرفه جدید ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت تأکید کرد و افزود: بازدید از سورتینگ‌ها و بررسی محموله‌های صادراتی باید بر اساس تعرفه جدید ابلاغی انجام شود تا ضمن ایجاد وحدت رویه، ارائه خدمات فنی و کارشناسی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین‌شده صورت گیرد.

باقری گفت: هماهنگی میان کارشناسان فنی کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و واحد‌های سورتینگ و رعایت الزامات فنی و بهداشتی در فرآیند آماده‌سازی و ارزیابی محموله‌ها، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصولات، پیشگیری از مشکلات احتمالی در فرآیند صادرات و استمرار حضور مرکبات و کیوی مازندران در بازار‌های هدف دارد و اجرای منسجم این فرآیند‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کند.

برچسب ها: صادرات مرکبات ، صادرات کیوی
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