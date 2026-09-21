استفاده از ماسک بسیار در پیشگیری از ابتلا و سرایت آنفلوآنزا و کرونا مؤثر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز روزهای سرد سال، نگرانیها درباره افزایش شیوع بیماریهای تنفسی و بهویژه کرونا و آنفلوآنزا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. وزارت بهداشت نیز نسبت به افزایش موارد ابتلا به این بیماریها هشدار داده و بر اهمیت رعایت نکات پیشگیرانه تأکید کرده است. عفونتهای ویروسی معمولاً در فصل سرما شیوع بیشتری پیدا میکنند و شباهت علائم کرونا و آنفلوآنزا ممکن است تشخیص بیماری را برای متخصصان دشوار کند.از سوی دیگر، گروههای حساس و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز ممکن است در معرض عوارض شدیدتر قرار گیرند. در همین راستا، خبرنگار فارس در گفتوگویی با جواد موسوی، فوق تخصص ریه، به بررسی ابعاد مختلف کرونا و آنفلوآنزا پرداخته است.در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید:
با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و هشدارهای وزارت بهداشت درباره افزایش شیوع کرونا و آنفلوآنزا در کشور، درخصوص چگونگی سرایت این بیماریهای تنفسی توضیح بدید.
بهطور کلی معمولاً عفونتهای ویروسی در فصل سرما بیشتر میشوند. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد. شاید یکی از دلایل این باشد که در فصل سرما معمولاً انسانها به یکدیگر نزدیکتر میشوند، فضاها بستهتر است و ممکن است بهدلیل حفظ گرمای موجود در محیط، تبادل هوا کمتر باشد. به همین دلیل، در فصل سرما عفونتهای ویروسی بیشتر میشود.معمولاً ویروسها از این ویژگی برخوردارند که احتمال و شانس انتقال آنها بسیار بیشتر از باکتریهاست و سرعت انتقال آنها نیز معمولاً بیشتر است. شاید یکی از دلایل این موضوع، تعداد زیاد ویروسهایی باشد که ممکن است در یک قطره تنفسی، هنگام خروج ترشحات ریه، وجود داشته باشند و به همین دلیل سرعت انتقال ویروسها از باکتریها بسیار بیشتر است.معمولاً ویروسها قدرت تغییر بسیار بیشتری نیز دارند و در بدن انسان، و زمانی که در حیوان باشند، در خود بدن تغییر ماهیت میدهند و تلاش میکنند هم خود را تکثیر کنند و هم تغییر ماهیت دهند. به همین دلیل، ما هر سال با سویهها و انواع مختلف ویروسها، چه کووید و چه سایر ویروسها، مواجه هستیم.
راههای پیشگیری از آنفلوآنزا و کرونا
امسال واکسن آنفلوآنزا نیز با تأخیر وارد کشور میشود و طبیعتاً توزیع و تزریق آن زمانبر خواهد بود. بنابراین هم گروههای حساس جامعه از ایمنی کمتری برخوردارند و هم شانس شیوع بیماری در میان مردم بیشتر میشود. مردم برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا چه اقداماتی باید انجام دهند؟
اگر زمانی اعلام شود که آنفلوآنزا یا کرونا شیوع پیدا کرده است، ما بهعنوان مردم یک کشور یا یک شهر وظیفه داریم برای حفظ سلامت خود، تا حد امکان از تجمع پرهیز کنیم. در صورتی که واقعاً نیاز نباشد، نباید به مکانهای شلوغ و پر ازدحام رفتوآمد داشته باشیم. این یکی از اقدامات اصلی است که میتوانیم انجام دهیم.نکته بعدی این است که برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران نیز نقش داشته باشیم. اگر بیمار شدم، سعی کنم خودم را محدود کنم و با دیگران تماس نداشته باشم تا آنها را مبتلا نکنم.همچنین استفاده از ماسک بسیار در پیشگیری از ابتلا و سرایت به این بیمار مؤثر است. در مکانهایی که مجبور هستیم و در زمانهایی که ناچاریم به نقاطی برویم که ازدحام و رفتوآمد بیشتر است، سعی کنیم از ماسک استفاده کنیم، مقداری فاصله خود را رعایت کنیم و از بغل کردن یکدیگر پرهیز کنیم.
یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهیم این است که به ریههایمان آسیب نرسانیم تا مستعد عفونت نشوند. یعنی اگر فرد سیگار میکشید، دیگر سیگار نکشد؛ بهخصوص در خانه باید از مصرف سیگار یا انواع و اقسام دود پرهیز کنیم، زیرا همین دود و انواع و اقسام دخانیات ریه را مستعد میکند که آلوده شود. همانطور که میدانیم، مهمترین راه ورود ویروسها نیز ریه است.بیماریهای خاص یا انواع و اقسام مواردی که ممکن است به ریه آسیب برسانند، میتوانند ریه را مستعد عفونت کنند. اگر دیابت دارم، باید دیابت خود را کنترل کنم و اگر بیماری قلبی دارم، بیماری قلبی باید کنترل شود تا ریه من بستر آمادهای برای عفونتهای ویروسی نباشد. این وظیفه ماست که بتوانیم از خودمان و جامعه محافظت کنیم.
چه افرادی در خطر ابتلا و واجد شرایط برای تزریق واکسن هستند؟
نوزادان شش تا دو سال، خانمهای باردار و افراد بالای ۶۰ سال واجد شرایط، بیماران خاص و گروههای حساس باید واکسن آنفلوآنزا را تزیرق کنند.
علائم مشترک عفونتهای ویروسی
درباره علائم آنفلوآنزا و کرونا نیز بهصورت جداگانه توضیح دهید و بفرمایید چگونه میتوان آنها را از یکدیگر تشخیص داد؟
عفونتهای ویروسی معمولاً علائم مهمی دارند. بهطور کلی، علائم عفونتهای ویروسی شامل بدندرد، تب، لرز، سرفه و خلط، آبریزش بینی و آبریزش چشم است. اینها تقریباً از علائم شایع تمام عفونتهای ویروسی هستند.این علائم بین کرونا و آنفلوآنزا مشترک است و شباهت زیادی به یکدیگر دارند. معمولاً همه آنها تب دارند که شدت آن برحسب شدت بیماری ممکن است از تب خفیف تا تب شدید باشد. لرز ممکن است وجود داشته باشد، بدندرد وجود دارد و آبریزش بینی و آبریزش چشم نیز از علائم اصلی همه عفونتهای ویروسی هستند.برحسب شدت بیماری، اگر خدای نکرده ریه درگیر شود، ممکن است تنگی نفس ایجاد شود، اختلال سطح هوشیاری ایجاد شود یا فرد دچار علائمی مانند گیجی شود. در بعضی از موارد نیز ممکن است علائم آنقدر خفیف باشد که فرد متوجه نشود ناقل است یا میتواند بیماری را انتقال دهد.یکی از علائم بسیار بارز عفونتهای ویروسی این است که سایر اعضای خانواده نیز مبتلا میشوند. افراد مختلف در یک خانواده ممکن است به عفونت مبتلا شوند.
تفاوت علائم آنفلوآنزا و کووید ۱۹
بین عفونت آنفلوآنزا و عفونت کووید ۱۹ چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا مصرف آنتیبیوتیک مؤثر است؟
معمولاً یکی از علائم بسیار بارزی که در کووید مشاهده میکردیم و در آنفلوآنزا نمیبینیم، اختلال در حس چشایی و بویایی است که معمولاً در آنفلوآنزا وجود ندارد، اما در کووید وجود دارد. در بقیه علائم معمولاً تفاوتهای بسیار بارزی وجود ندارد و بسیاری از نشانههای بیماری در هر دو عفونت میتوانند مشابه باشند و تشخیص آنها را دشوار کنند.
درمان عفونتهای ویروسی و زمان مراجعه به پزشک
برای درمان آنفلوآنزا چه درمانهای خانگی و دارویی وجود دارد؟
اصولاً در عفونتهای ویروسی جایگاهی برای آنتیبیوتیک وجود ندارد و معمولاً از آنتیبیوتیک استفاده نمیشود. بهطور کلی، عفونتهای ویروسی آنتیبیوتیکی ندارند.اما مردم باید بدانند چه زمانی به مراکز درمانی مراجعه کنند. اگر ببینند علائمی مانند بدندرد، کوفتگی یا تب و لرز دارند، معمولاً نیازی به مراجعه نیست. با درمانهای معمولی مانند ترکیبات ضد درد و مسکن، از جمله استامینوفن، یا ترکیبات آنتیهیستامین و اسپریهای بینی، معمولاً علائم از بین میرود.قرقره کردن دهان و بینی با آبنمک نیز باعث میشود هم علائم از بین برود و هم تعداد میکروبها یا تعداد ویروسها کاهش پیدا کند. بنابراین، اگر علائم خفیف باشد، نیازی به مراجعه نیست و مهمترین اقدامات همین درمانها و استراحت است.مگر اینکه کودک بسیار کمسن باشد و خدای نکرده تب کند که ممکن است دچار تشنج شود؛ در این موارد مراجعه باید سریعتر باشد.اگر علائمی مانند، بهخصوص در افراد مسن، اختلال سطح هوشیاری، بیاختیاری در ادرار و مدفوع، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس یا افزایش تعداد ضربان قلب و خلط خونی وجود داشته باشد، حتماً باید مراجعه صورت گیرد.
گروههای در معرض بیماری شدید
آیا علائم آنفلوآنزا و کووید ۱۹ در برخی افراد میتواند به شکل شدیدتری بروز کند؟
علائم آنفلوآنزا و کووید ۱۹ ممکن است در بعضی از افراد که مستعد بیماری و مستعد نوع شدید بیماری هستند، شدیدتر شود. از جمله این افراد میتوان به افراد دیابتی، افراد بالای ۶۵ سال، افرادی که سابقه بیماری مزمن ریه دارند و افرادی که سابقه بیماری مزمن قلبی دارند اشاره کرد.این افراد ممکن است استعداد بیشتری برای ابتلا به عفونت شدید آنفلوآنزا یا کرونا داشته باشند. بنابراین، اگر چنین علائمی در این افراد ایجاد شد، حتماً باید به مراکز درمانی مراجعه کنند و درمانهای لازم را دریافت کنند. توجه به علائم اولیه بیماری در این افراد اهمیت بیشتری دارد و نباید مراجعه به پزشک را به تأخیر بیندازند تا روند بیماری شدیدتر نشود.
داروهای مورد استفاده در کرونا و آنفلوآنزا
برای کرونا و آنفلوآنزا چه درمانهایی وجود دارد؟
برای کرونا، اگر بیماری شدید باشد، همان دارویی که در آن زمان استفاده میشد، ممکن است همچنان مورد استفاده قرار گیرد. البته انتخاب دارو و نحوه مصرف آن باید بر اساس شرایط بیمار و نظر پزشک انجام شود.در مورد آنفلوآنزا نیز قرصی به نام «تامیفلو» وجود دارد که اگر فردی مبتلا شود و زود مراجعه کند، میتواند از این قرص استفاده کند تا بیماری به نوع شدید تبدیل نشود و بیماری سریعتر کنترل شود. مراجعه زودهنگام اهمیت دارد، زیرا شروع درمان در زمان مناسب میتواند روند بیماری را بهتر کنترل کند.
پیشگیری از شیوع بیماری در مدارس
در آستانه مهرماه هستیم و دانشآموزان به مدرسه میروند و طبیعتاً احتمال انتقال بیماری بیشتر میشود. کودکان در مدرسه برای پیشگیری از ابتلا چه اقداماتی باید انجام دهند؟
کرونا و آنفلوآنزا هنوز صورت اپیدمی گزارش نشده و خوشبختانه گزارشی از پاندمی نیز وجود ندارد، اما کودکان معمولاً عفونتهای ویروسی را زیاد میگیرند؛ هم در گذشته این اتفاق وجود داشته و هم احتمالاً در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.دلیل آن این است که کودکان معمولاً در محیطهای کوچکتری هستند و کنترل کودکان نیز کمی سختتر است. آنها فعالتر و پرتحرکتر هستند و بنابراین احتمال اینکه عفونت را بیشتر دریافت کنند، وجود دارد. اما چون خوشبختانه سیستم دفاعی خوبی دارند، سریعتر این بیماریها را پشت سر میگذارند و بیماری به پایان میرسد.اگر زمانی به مرحله اپیدمی یا پاندمی برسیم، حتماً مانند گذشته کودکان نیز باید ماسک بزنند. اگر پدر یا مادری متوجه شدند که کودکشان بیمار است، باید از بردن او به مدرسه پرهیز کنند تا سایر کودکان و همکلاسیهای او درگیر نشوند.همچنین رعایت بهداشت دستها، تهویه مناسب محیط و توجه به علائم بیماری نیز اهمیت زیادی دارد و میتواند به کاهش انتقال عفونت کمک کند.
تفاوت آلرژی و عفونت ویروسی در کودکان
برخی کودکان ممکن است علائم آلرژی داشته باشند. چگونه میتوان تشخیص داد که یک کودک دچار آلرژی است یا به عفونت ویروسی مبتلا شده است؟
معمولاً در عفونتهای ویروسی، همانطور که عرض کردم، تب وجود دارد، بدندرد وجود دارد و سایر اعضای خانواده نیز درگیر میشوند. در آلرژیها معمولاً تب و بدندرد وجود ندارد و سایر اعضای خانواده نیز درگیر نیستند.بنابراین، اگر یک کودک آبریزش بینی، عطسه یا مثلاً خارش چشم داشت، بهطور حتم به این معنا نیست که دچار عفونت ویروسی شده است؛ این علائم ممکن است ناشی از یک آلرژی باشد.زمانی میتوان گفت عفونت ویروسی است که کودک بدندرد، کوفتگی و حالت خستگی داشته باشد و سایر اعضای خانواده نیز مبتلا شده باشند. همچنین، در بررسی علائم، توجه به زمان شروع و تداوم آنها نیز میتواند به تشخیص بهتر علت بیشتر کمک کند.
منبع: فارس