رشد ۳ برابری اعتبارات راهسازی کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان از رشد سه برابری اعتبارات حوزه راه استان در سال جاری خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات مصوب، تا پایان امسال ۲۵ کیلومتر به طول راه‌های اصلی و بزرگراهی کردستان افزوده می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان، کلثوم مومنی -امیر قادری با اشاره به اینکه کردستان اکنون به کارگاه راهسازی تبدیل شده است، اظهار کرد: اعتبارات سال جاری بخش راه در استان به ۳ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش سه‌برابری را نشان می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات راه‌سازی در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان فعال است و با تخصیص به‌موقع منابع مالی، تا پایان سال جاری نزدیک به ۲۵ کیلومتر راه به شبکه ارتباطی استان ملحق خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان به تشریح تعهدات ساخت بزرگراه پرداخت و گفت: تا پایان امسال ۱۴.۵ کیلومتر بزرگراه در محورهای «سقز - بانه»، «بیجار - دیواندره»، «گردنه صلوات‌آباد»، «بانه - بوئین»، «قروه - سریش‌آباد» و ورودی مریوان (تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی مریوان) چهارخطه شده و به زیر بار ترافیک می‌رود.

قادری تصریح کرد: از این میزان، حدود ۷ کیلومتر مسیر چهارخطه احداث شده و ظرف یک ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی درباره پروژه‌های احداث راه اصلی نیز خاطرنشان کرد: احداث ۱۰ کیلومتر راه اصلی در دستور کار قرار دارد که شامل ۳.۵ کیلومتر تقاطع روستایی، ۲ کیلومتر در محور «کامیاران - مریوان»، ۳ کیلومتر در محور «قروه - سنقر» و ۱.۵ کیلومتر در مسیر «اورامان» است؛ خوشبختانه قطعه ۱.۵ کیلومتری مسیر اورامان تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

قادری همچنین از پایان عملیات روشنایی ۳ کیلومتر از تونل‌های «باخان» و «همرو» خبر داد و اضافه کرد: تجهیز و راه‌اندازی سیستم تهویه این دو تونل نیز هم‌اکنون در مرحله اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به واریانت فرودگاه در محور «سقز - مریوان» گفت: تاکنون ۵ کیلومتر مسیر چهارخطه از پلیس‌راه سقز تا سه‌راهی مریوان زیر بار ترافیک رفته است و با توجه به تردد بالای خودروهای سنگین و سواری، ساماندهی واریانت فرودگاه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان پیگیری می‌شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کامل پروژه واریانت فرودگاه را ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: تاکنون اصلاح عمیق و آسفالت ۷۰۰ متر از این مسیر انجام شده و بخش باقی‌مانده نیز تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

قادری با اشاره به اهمیت مسیر ۵۶ کیلومتری «سقز - بانه» بیان کرد: عملیات چهارخطه کردن این محور در قالب ۶ قطعه به پیمانکاران واگذار شده است. علیرغم اینکه در سال‌های گذشته تنها بخش اندکی از قطعات اول و دوم اجرایی شده بود، تا پایان مهرماه امسال ۶ کیلومتر دیگر از قطعه دوم این مسیر زیر بار ترافیک می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در محور مرزی «بانه - بوئین» و «بانه - سوته» به‌دلیل تردد بالای مسافران، ناوگان ترانزیتی مرز سیرانبند و مجاورت با خانه باغ‌ها گفت: در مسیر «بانه - سوته»، گردنه حادثه‌آفرین «قَرَج‌دایان» واقع شده که طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این نقطه حادثه‌خیز تا پایان سال آینده به‌طور کامل حذف خواهد شد.

قادری با بیان اینکه پیمانکار پروژه طبق تعهد خود ۵ کیلومتر از این محور را آسفالت کرده است، یادآور شد: عملیات اجرایی این مسیر با وجود معارضان دولتی و ملکی همچنان فعالانه ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در پایان با اشاره به ارزش روز شبکه راه‌های استان اظهار کرد: از مجموع  هزار و ۸۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی در استان، ارزش روز راه‌های چهارخطه بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و ارزش سایر راه‌های استان حدود ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ علاوه بر این، ابنیه فنی و زیرسازی ۱۵ کیلومتر راه دیگر نیز تکمیل شده و صرفاً لایه آسفالت آن برای سال آینده باقی مانده است.

برچسب ها: کردستان ، راهسازی ، اعتبار ، راه و شهرسازی
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