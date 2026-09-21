رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنانی به مناسبت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، عربستان را به ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم یمن از آغاز جنگ متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سید عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، در سخنانی به مناسبت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، عربستان سعودی را به ارتکاب «فجیع‌ترین جنایات» علیه مردم یمن از نخستین روز تجاوز به این کشور متهم کرد و گفت این اقدامات با مشارکت آمریکا انجام شده است.

الحوثی با اشاره به پیامد‌های جنگ و محاصره یمن اظهار کرد اگر مردم این کشور برای مقابله با تجاوزات و جنایات، منتظر سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر نهاد‌های بین‌المللی می‌ماندند، هیچ اقدامی برای حمایت از آنها انجام نمی‌شد. وی افزود که شرایط ناشی از محاصره و تجاوز سعودی به حدی وخیم بود که برخی مردم یمن برای تأمین غذا ناچار به استفاده از درختان و گیاهان شدند.

رهبر انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت یمن پیش از انقلاب ۲۱ سپتامبر را تشریح کرد و گفت شرایط امنیتی در دوره «قیمومیت خارجی» به سمت فروپاشی کامل پیش رفته و ترور‌ها در صنعا به‌طور مستمر ادامه داشته است. به گفته وی، سفیر آمریکا در آن دوره عملاً بر صنعا حکمرانی می‌کرد و پیش از انقلاب، قدرت تصمیم‌گیری در دست سفارت آمریکا قرار داشت و چندین پایگاه نیز در صنعا ایجاد شده بود.

الحوثی در ادامه اعلام کرد عربستان سعودی با حمایت مالی، نظارت و مشارکت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی، تجاوزی همه‌جانبه علیه یمن آغاز کرد و تمامی ابعاد زندگی مردم این کشور را هدف قرار داد. وی این اقدامات را مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.

وی همچنین با انتقاد از موضع کشور‌های عربی و اسلامی در قبال جنگ یمن گفت این موضع عمدتاً با «بی‌عملی» همراه بوده و تنها محور مقاومت و برخی جریان‌ها و افراد آزادی‌خواه در سراسر جهان در برابر این تجاوزات موضع گرفته‌اند. الحوثی عربستان را به کشتن هزاران کودک، زن و غیرنظامی در مناطق مختلف یمن از جمله خانه‌ها، مساجد، مدارس و بازار‌ها متهم کرد.

رهبر انصارالله همچنین به دوره کاهش تنش با عربستان اشاره کرد و گفت این دوره فرصتی برای ریاض بود تا در محاسبات خود تجدیدنظر کند و دریابد که تسلیم مردم یمن و بازگرداندن آنها به دست دشمنانشان امکان‌پذیر نیست.

وی گفت عربستان سعودی با اتکا به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف توانمندی‌های مردم یمن تلاش کرده و به‌طور مستمر اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار داده است. الحوثی افزود: «ما با طرحی روشن و آشکار مواجه بودیم؛ هزاران کامیون حامل سلاح و نیرو‌های نظامی وارد عمل شدند، در حالی که افسران سعودی مستقیماً فرماندهی آن را بر عهده داشتند.»

الحوثی با اشاره به تحولات منطقه نیز گفت درگیری آمریکا و رژیم صهیونیستی با مسائل دیگر موجب شده است این دو طرف تا حدودی درگیر جبهه‌های دیگر باشند و افزود که از نگاه وی، این وضعیت برای عربستان مشکل‌ساز شده است؛ چرا که ریاض خواهان مشارکت دیگران در تجاوز علیه یمن است.

رهبر انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود درباره مکه مکرمه گفت: «ما مکه مکرمه را یک امارت سعودی نمی‌دانیم، بلکه آن را مکانی مقدس اسلامی متعلق به همه مسلمانان می‌دانیم و خود را در قبال قداست، حرمت و دفاع از آن مسئول می‌دانیم.»

منبع: المیادین